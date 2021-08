Egypte: Le porte-conteneurs Ever Given traverse le Canal de Suez

Le porte-conteneurs panaméen géant Ever Given a traversé vendredi le canal de Suez avec succès dans le cadre du convoi du nord lors de son retour, après avoir déchargé sa cargaison, en provenance du Royaume uni et en direction de la Chine, a déclaré le président de l'Autorité du canal de Suez, Osama Rabie.

Le président de l'Autorité a donné des directives de prendre toutes les mesures pour sécuriser le passage du navire.

Le fait que le navire Ever Given a traversé de nouveau le canal, son 22e voyage, reflète la confiance dans le canal comme la voie de navigation la plus courte et la plus rapide liant l'est à l'ouest, et montre également les bonnes relations stratégiques entre le Canal de Suez et la compagnie japonaise propriétaire du navire, a affirmé M. Rabie.

Source : MENA