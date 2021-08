Ile Maurice: Smart Cities - Le club des 12

Une douzaine. C'est le nombre de projets de smart city approuvés par l'Economic Development Board de 2015 à nos jours. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, le mercredi 25 août dernier, lors de la présentation de la Montebello smart city. Survol de ces développements immobiliers où les investissements se chiffrent à coups de milliards.

Trianon

Se situe dans les hautes Plaines Wilhems à Trianon

Projet de Hermes Properties Ltd qui a pour principaux promoteurs Cyril How Kin Sang, ainsi que Laval Wong Chin, directeur du Chantier de Plaisance Ltd

Smart City Certificate obtenu le 17 juillet 2019 l Investissement total prévu : Rs16,3 milliards en trois phases échelonnées de 2018 à 2033.

La première phase entre 2021et 2024 prévoit la construction des infrastructures dont un pont qui devrait traverser l'autoroute M1. Les coûts devraient être partagés avec Landscope et la Road Development Authority. Cette phase des travaux comprendra un centre commercial avec plus de 200 magasins, un hypermarché, un espace de loisirs, deux immeubles de bureaux, 3 500 places de parking et un hôtel d'affaires, baptisé SOCIO Mauritius by The Lux Collective. Il aura une capacité de 225 chambres.

Ce qui est prévu à terme : 300 unités résidentielles, 30 unités de «logements à prix raisonnable», un incubateur pour start-up, des bâtiments abritant des facilités médicales, commerciales et récréatives.

Cap Tamarin

Se situe à Tamarin l Projet de Trimetys Ltd

Smart City Certificate obtenu le 4 octobre 2016

Investissement total prévu : Rs 9 milliards sur trois phases échelonnées de 2017 à 2026

Ce qui a déjà été fait jusqu'à l'heure : le centre commercial, les espaces bureaux, des résidences. Ainsi que les infrastructures liées comme les routes et les services publics.

Ce qui est prévu pour 2021-2022 : 72 appartements et la construction de huit villas. De même qu'une école, une clinique, une maison de retraite et un club de sports.

Beau-Plan

Se situe dans le Nord à Beau-Plan l Projet du groupe Terra

Smart City Certificate obtenu le 9 novembre 2018

Investissement total prévu : Rs 29,8 milliards en trois phases échelonnées entre 2019 et 2034

Ce qui a déjà été fait jusqu'à l'heure : le complexe de l'African Leadership University, la première phase de l'école primaire Greencoast, le centre commercial Mahogany Shopping Promenade, les appartements du Mango Village, les travaux d'infrastructure du parc pour PME, les travaux d'infrastructure des deux premières phases de la smart city

Projets en cours: la seconde phase de l'école primaire Greencoast, l'espace de bureaux appelé The Strand Building Office, entre autres.

Ce qui est prévu entre 2022-2024 : la Media City, le business park, le bâtiment pour abriter les incubateurs de start-up, la partie éducation secondaire de l'école Greencoast, le projet de clinique.

Uniciti

Se situe près de Flic-en-Flac

Projet du groupe Medine

Smart City Certificate obtenu le 6 octobre 2017

Investissement total prévu : Rs 35 milliards sur trois phases échelonnées entre 2018 et 2040.

Ce qui a déjà été fait jusqu'à l'heure : le campus universitaire, les écoles (maternelle, primaire, secondaire). Ainsi que le centre de sports, les résidences pour étudiants, une extension du centre commercial. Sans oublier les infrastructures liées comme les routes et les drains.

Ce qui est prévu entre 2021-2022: un lotissement résidentiel de 272 lots et la construction d'appartements et de villas.

Mont-Choisy

Se situe dans le Nord à Mont-Choisy

Projet de la Compagnie de Mont Choisy Ltée (Mont Choisy Group) qui existe depuis 1820

Smart City Certificate obtenu le 26 avril 2019

Investissement total prévu: Rs 44,3 milliards échelonnées sur une période de 20 ans

Projets en cours pour la période 2021-2022 : les pistes pour le jogging (sur 1,5 km), une piste cyclable et une pour voiturettes, le morcellement de 159 parcelles appelé Bois des Champs, un autre morcellement résidentiel de 86 parcelles appelé Les Allées du Golf, un complexe résidentiel de grand standing de 36 unités comprenant des villas et des appartements, le centre de sport avec piscine, court de tennis entre autres, une clinique de plus de 2 000 mètres carrés.

Ce qui est prévu à terme : un business park, plusieurs morcellements résidentiels, une clinique.

Gros-Bois

Se situe dans le Sud, dans le village de Gros-Bois, à dix minutes de Blue-Bay, une «région à fort potentiel» selon le promoteur

Projet de ENL Group lA obtenu la «letter of intent» ce mois-ci de l'EDB

Investissements prévus : Rs 18 milliards sur une période de 22 ans échelonnées de 2021 à 2037

Projets en cours: La Place de Gros Bois a ouvert ses portes en juillet dernier. La première phase comprend la Savannah International Primary School, nouvelle école qui accueillera ses premiers élèves en janvier 2022. Il s'agit d'un projet en collaboration avec les fondateurs des écoles Westcoast et Greencoast.

Ce qui est prévu à terme : ENL Property souhaite transformer cette zone d'une superficie totale de 425 arpents, dont 365 arpents développés sous le Smart City Scheme. Les plans comprennent des quartiers résidentiels, des espaces de bureaux et de co-working, des commerces de proximité ou encore ses infrastructures sportives.

Jin Fei

Se situe à Riche-Terre, non loin de Baie-du-Tombeau

Projet conjoint de la Chine et de Maurice

Jin Fei a été enregistrée à Maurice le 13 août 2009. La société a obtenu un bail de 211 hectares pour une période de 93 ans. Le projet: y créer une smart city et une zone économique

Ce qui a déjà été fait jusqu'à l'heure : l'Eden Square avec sa silhouette toute particulière. Le bâtiment comprend notamment une salle de banquet multi-usages. Il y a aussi le Noah Wealth Centre et ses espaces bureaux.

Ce qui est prévu à terme : un hôtel cinq-étoiles au coût de Rs 2,5 milliards est actuellement en chantier.

Côte-d'Or Data Technology Park

Se situe à Côte-d'Or dans le centre de l'île

Projet de Landscope Mauritius annoncé dans le Budget 2020/2021

Smart City Certificate obtenu le 23 juillet 2021. Le Premier ministre Pravind Jugnauth a lancé ce projet le 1er juin dernier.

Investissements prévu: Rs 850 millions pour les travaux d'infrastructures. La construction d'un pont traversant l'autoroute - en partenariat avec la Trianon smart city, la Road Development Authority et Landscope Mauritius est prévue.

Projets en cours: l'AVA Technopark Ltd, une filiale de NatecMedical Ltd, est le premier promoteur à avoir signé un bail, le 25 juillet dernier. Natec Medical Ltd a annoncé son intention d'investir plus de Rs 550 millions dans la production d'équipements médicaux.

Ce qui est prévu à terme : ce parc a l'ambition de devenir un hub en matière de technologies digitales.

Montebello

Se situe dans la région de Pailles

Projet de MaxCity Group, société de la famille Fon Sing

Smart City Certificate obtenu le 20 juin 2020 lInvestissement total prévu: Rs 17,3 milliards en trois phases sur une période de 15 ans de 2020 à 2035

Projets en cours pour la période 2019-2024 : un hôtel, des espaces bureaux, un centre de fitness, des appartements, des villas,

Ce qui est prévu à terme: une pépinière, un réservoir d'eau, des bureaux, showrooms

Yihai

Se situe à l'emplacement du Domaine Les Pailles

Projet de Yi Hai Investment Ltd avec pour partenaire la State Investment Corporation

Le projet a été lancé le 11 juillet dernier

Investissements prévus: au cours des trois phases du projet, des villas et appartements devraient sortir de terre. Les promoteurs ont affirmé leur intention de conserver les bâtiments et structures historiques existants. Un partenariat avec l'Ecole Internationale de Mode et Luxe, basée à Paris est déjà annoncé. Elle devrait éventuellement dispenser des cours d'été de deux semaines aux étudiants souhaitant en savoir plus sur les métiers de direction artistique, communication, marketing dans la mode etc.

Ce qui est prévu à terme : Les plans de cette smart city prévoient aussi un club hippique. Tout comme un boutique-hotel et un campus international.

Royal St Louis

Projet de la société Morningside qui se présente comme ayant des intérêts dans l'immobilier et le secteur industriel au Mozambique et au Malawi. Il est aussi le promoteur du Macondé Golf Development, projet sous le Property Development Scheme (PDS).

Investissement total prévu: le chiffre de 390 millions de dollars américains est cité.

Ce qui est prévu à terme : des villas et un parc industriel.

Moka

Se situe à Moka et comprend Bagatelle, Telfair, Helvetia, Vivea et l'Avenir

Projet de ENL Group

Smart City Certificate obtenu le 13 novembre 2017. Une version amendée du document a été émise le 4 mai 2020 l

Investissement total prévu : Rs43 milliards échelonnées sur 15 ans entre 2018 et 2033 l Ce qui a déjà été fait jusqu'à l'heure: le magasin Decathlon, le showroom Bamyris Motors, des espaces résidentiels et commerciaux, les infrastructures entre autres

Projets en cours: Motor City avec les showrooms de Toyota et de Jaguar, de nouveaux showrooms dans la zone commerciale de Bagatelle, d'autres espaces de bureaux à Vivea et Bagatelle, le nouveau complexe de l'ambassade américaine et un centre culturel entre autres.

Ce qui est prévu entre 2021-2024: espaces résidentiels à l'Avenir, des espaces commerciaux, un complexe multi-usages de 6 000 mètres carrés à Telfair, un nouveau centre de sports.

Mon Trésor

Se situe à côté de l'aéroport

En juin de cette année, la Mauritius Investment Corporation (MIC), nouvelle entité d'investissement du gouvernement, est devenue propriétaire de tous les actifs qu'Omnicanedétenait jusqu'ici dans sa filiale,Mon Trésor Smart City. La MIC est aussi devenue propriétaire des terrains d'Omnicane dans la région de Britannia et Mon Trésor.

A obtenu la «letter of intent» en 2016

Ce qui a été fait jusqu'à l'heure : l'hôtel Holiday Inn.

À l'époque du lancement du projet, il était prévu que cette smart city ait un pôle éducation, un centre de loisirs, un complexe sportif, un centre médical, le Dodo Parc, un Beach Club. Sans oublier Airport City