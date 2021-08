Ile Maurice: Consommation - Légumes fins, courgettes, piments et pâtissons affectés par les averses

Alors qu'il y a une abondance de légumes, avec des prix abordables dans les marchés et autres foires, le temps qui prévaut sur l'île ces derniers jours a un effet néfaste sur certains légumes. Les plus affectés sont les légumes fins, la courgette, le pâtisson et les piments.

Selon le président de la Small Planters' Association, à hier, il lui était difficile d'avancer un pourcentage de ces légumes affectés, mais c'est dans la région Sud que les plantations ont été les plus touchées. Toutefois, il ne prévoit pas de pénurie de ces légumes affectés d'ici les prochains dix jours, mais il souligne, qu'après cette période, un manque de ces produits se fera sentir et leurs prix connaîtront une hausse sensible. À titre d'exemple, il soutient que le prix du petit piment qui est à Rs 200 le demi-kilo pourrait atteindre Rs 300 et les gros piments pourraient se vendre à Rs 175-200 la livre.

En revanche, la canne à sucre n'a pas été affectée par ce temps pluvieux et venteux, car à cette période, la récolte sucrière est à un stade très avancé. Selon lui, plus le temps est froid, plus le taux de sucrose augmente dans la canne. Le seul problème reste les inconvénients des conditions de travail pour ceux affectés aux champs.