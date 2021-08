Tanzanie: "Tous les prêtres devraient être vaccinés contre le Covid-19", déclare l'Archevêque de Dar es Salaam

Dar es Salaam — " Chaque prêtre doit être vacciné. Arrêtez de plaisanter avec Covid-19. Il s'agit d'une maladie qui nous touche profondément car elle prend la vie de nos proches. Soyons sérieux à ce sujet", déclare Son Excellence Mgr. Mgr Jude Thaddaeus Ruwai'chi OFM, Archevêque de Dar es Salaam, en ordonnant à tous les prêtres de l'archidiocèse de recevoir le vaccin contre la pandémie.

L'Archevêque Ruwaiçhi l'a annoncé lors de la cérémonie d'enterrement de l'ancien directeur de Tumaini Media, le père Paul Haule, au pèlerinage de Pugu dans l'archidiocèse de Dar es Salaam.

L'Archevêque a réprimandé ceux qui minimisent le Covid-19, rappelant qu'il s'agit d'un virus dangereux et d'une tragédie qui touche des êtres humains. Il a également mis en garde contre ceux qui s'opposent à la vaccination avec des arguments peu crédibles.

"Nous avons prié en demandant à Dieu de nous apporter le vaccin contre le coronavirus et maintenant il a été trouvé et pourtant nous nous y opposons. Que voulons-nous que Dieu fasse pour nous ? La volonté de Dieu est que nous vivions... nous ignorons les bruits de ceux qui s'opposent au vaccin. Faites-vous vacciner et continuez à demander à Dieu de nous sauver de cette maladie", a-t-il souligné.

L'Évêque Ruwaiçhi a exhorté la population à suivre les conseils des agents de santé en continuant à se protéger contre le virus.

Au début de la messe de suffrage pour l'âme du défunt Père Paul Haule à la paroisse St Peter Osterbay de Dar es Salaam, le Vice-président de la République unie de Tanzanie, le Dr Philip Mpango, a exhorté les fidèles à faire tout leur possible pour protéger les prêtres et les religieuses de l'infection par le Coronavirus.

Transmettant les salutations de la Présidente Samia Suluhu Hassan, la Présidente de la Tanzanie, le Dr Mpango a exprimé combien le gouvernement est attristé par la mort du Père Haule, disant qu'il était un bon et humble prêtre qui prêchait la paix et l'éthique dans la société.

Il a également exhorté tous les croyants et chefs religieux à continuer à se protéger et à protéger les autres du virus en portant toujours des masques et en prenant d'autres précautions selon les instructions des agents de santé.

Depuis que le gouvernement tanzanien a lancé le programme de vaccination le 3 août 2021, un total de 304 603 personnes vulnérables ont été vaccinées. La Tanzanie prévoit de vacciner au moins 35 millions de personnes, soit 60 % de la population.