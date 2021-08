Ile Maurice: Propos insultants contre Me Narghis Bundhun (SC) - Me Bhadain se voit infliger une réprimande du Bar Council

Il n'est pas sorti indemne après avoir tenu des propos jugés insultants et vulgaires à l'égard de la Senior Counsel, Narghis Bundhun.

En effet, Me Roshi Bhadain qui avait été convoqué par le Bar Council pour fournir des explications quant aux propos insultants à l'égard de la gente féminine, ne s'est pas montré convaincant, selon le Bar Council. Du coup, il a écopé d'une réprimande ce lundi 30 août par le président du conseil de l'ordre des avocats, Me Yatin Varma et de ses membres Mayuri Bunwaree-Ramlackhan, Poonum Sookun-Teeluckdharry, Yashley Reesaul, Hisham Oozeer et Anekha Punchoo.

En effet, une avocate avait porté plainte contre Roshi Bhadain pour avoir selon elle, tenu lors d'une déclaration à la presse après les travaux de l'enquête judiciaire dans l'affaire Kistnen devant le tribunal de Moka, des propos insultants contre une femme. Cela, après qu'un journaliste d'une radio privée aurait adressé une question à Roshi Bhadain, qui représente les intérêts du frère de Yogida Samynaden sur le fait portant sur l'intention de Me Narghis Bundhun (avocate de Yogida Sawmynaden) qui compte appeler Bhadain au box. Ce à quoi, l'avocat aurait répondu en souriant : «mo pa kone kot li anvi mo rantré... »

De ce fait, l'avocate qui avait visionné la vidéo questions-réponses faites après les séances de ces travaux de l'enquête judiciaire, estime que Me Bhadain est en train de 'bring the profession into disrepute' en tenant des propos contenant des insinuations ('innuendo').

Et le Bar Council qui a tenu en compte cette plainte, avait écouté les explications de Me Bhadain. «Il apparaît à la lecture des documents et des explications que vous avez fournies lors de votre convocation que la thèse d'une infraction aux paragraphes 2.3 (a) du code d'éthique des avocats, n'est pas à écarter... » D'où la raison du Bar Council de lui infliger une 'reprimand' tout en lui conseillant de ne pas 'bring the profession into disrepute'.

Le chef juge, Asraf Caunhye et le Master and Registrar ont été informés de la dite décision du Bar Council, comme le veut la procédure.

A noter que toute décision du Bar Council peut être contestée par voie d'une révision judiciaire devant la Cour Suprême.