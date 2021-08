Sénégal: Médiature de la République - Alioune Badara Cissé succombe à sa dernière médiation

Alioune Badara Cissé (ABC) a succombé à sa dernière médiation, le samedi 28 août 2021 à l'hôpital principal de Dakar, à l'âge de 63 ans. Nommé médiateur de la République depuis 05 août 2015, par décret présidentiel, ABC a occupé ce poste jusqu'à son rappel à Dieu, avant-hier samedi, des suites d'une maladie.

Le mandat à la tête de cette institution étant de 6 ans non renouvelable et non révocable, sa mission devait prendre fin le 05 août 2021. Mais il n'a pas été remplacé, depuis lors, à la tête de la Médiature. Dès l'annonce de son décès, des témoignages, unanimes, ont fusé de partout pour saluer les qualités de l'homme, courageux, brillant, épris de vérité, de paix et de justice. Fervent défenseur des droits et libertés, ABC s'est voulu une oreille attentive pour les Sénégalais, face à une administration qu'ils pensent insensible à leurs préoccupations. Ainsi, même en tant que médiateur de la République, il n'hésitait pas à se faire entendre et à prendre position par rapport à des sujets et débats brûlants. Dérangeant ainsi des caciques du pouvoir en place, au point d'irriter ses anciens camarades de parti (l'Alliance pour la République - APR) et des membres du régime de Macky Sall. Ces ouailles de Macky Sall, au mépris des textes qui régissent la Médiature, plusieurs fois, iront jusqu'à demander sa révocation de la tête de cette institution, au nom d'une soi-disant obligation de réserve à laquelle il serait astreint, mais qu'il ne respecterait pas.

FRANC-PARLER ET FORTE PERSONNALITE, EN BANDOULIERE

Bref, ABC, l'ancien médiateur de la République et non moins membre fondateur de l'alliance pour la République (APR), ne faisait pas dans la langue de bois quand il s'agissait de regarder le chef de l'Etat Macky Sall dans les yeux et de lui dire qu'il a «tort». En atteste l'une de ses dernières sorties, le 7 mars 2021, alors que le pays traversait les moments les plus sombres de son histoire, avec des événements nés de l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, ABC a fait face à la presse nationale et internationale et à l'opinion «pour prendre le parti du Peuple», rappelant Macky Sall «à l'ordre», sans mâcher ses mots ni sourciller. «(... ) Il faut vraiment que l'on ait de la compassion pour notre peuple. Tant que nous restons en haut et pensons que nous n'avons de compte à rendre à personne, lorsque que nous nous gonflons et nous bombons le torse parce qu'on nous aura critiqué, mais l'on ne fera jamais œuvre utile. Je puis vous l'assurer... », avait-il martelé.

Appelant aussi la jeunesse à qui ce pays appartient à se garder de le «brûler», en ne tombant pas dans les pièges de la manipulation et de la provocation, de quelque bord qu'elles puissent venir. En plus de son franc-parler, ABC se distinguait aussi par sa forte personnalité. Il fut membre fondateur de l'alliance pour la République (APR, au pouvoir) dont il se proclame «géniteur». «Je suis le géniteur de l'APR», aimait à rappeler cet ancien militant du Parti démocratique Sénégal (PDS), de Me Abdoulaye Wade, qui avait suivi son ami, Macky Sall, lorsque ce dernier avait décidé de tourner le dos aux libéraux. Ensemble, ils créent l'APR, en décembre 2008 et accèdent au pouvoir en mars 2012.

PARCOURS D'UN «COMBATTANT» DU PEUPLE

Auparavant, il avait dirigé le ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, pendant sept mois (d'avril 2012 au 29 octobre 2012), après l'accession du président Macky Sall à la magistrature suprême, en 2012. Avant de reprendre sa robe d'avocat, après son départ de ce ministère. De 2004 à 2007, il a été successivement Conseiller spécial du Premier ministre du Sénégal d'alors (Macky Sall), directeur de cabinet du ministre des Sports, directeur de cabinet du Premier ministre Macky Sall, Secrétaire général du Gouvernement et commissaire général du Gouvernement près le Conseil d'Etat. Né le 16 février 1958 à Saint-Louis, il a fait ses études dans sa ville natale. C'est à Dakar qu'il continuera ses études secondaires jusqu'à l'obtention du Baccalauréat en Série a4, avec une mention Bien, en 1978. Il a été aussi le Premier lauréat du Concours Général en anglais, en 1977, du lycée Seydou Nourou Tall. Il poursuivra son cursus à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ainsi qu'en France où il a obtenu plusieurs diplômes. Admis au barreau de Dakar en 1988, après l'obtention d'une Maîtrise en Droit des affaires, il devient avocat à la cour en 1992. la même année, il est bénéficiaire de l'Hubert Humphrey Followship Programm, pour un séjour académique au Minnesota, aux Etats-Unis d' Amérique.

RAPPELE A DIEU SAMEDI, A DAKAR ABC repose à Bakhiya, à Touba

Alioune Badara Cissé, communément appelé ABC, ancien Médiateur de la République, reposera désormais, pour l'éternité, au cimetière de Bakhiya, dans la cité religieuse de Touba. aBC rappelé à Dieu avant-hier, samedi 28 août 2021, à Dakar, des suites d'une maladie, la cérémonie de levée du corps d'ABC a eu lieu hier dimanche, à 15 heures, à l'hôpital Principal, suivie de l'inhumation le même jour au cimetière de Bakhiya à Touba.