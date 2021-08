Afrique: Mondial beach soccer - La Suisse prive le Sénégal du podium

Ravie d'une place en finale par le Japon, l'équipe du Sénégal de Beach Soccer a finalement hérité de la troisième place au Mondial de Beach soccer qui s'est achevé hier, dimanche 29 août avec le sacre de la Russie. Les lions ont perdu le match du classement en s'inclinant devant la Suisse (9-7).

Le Sénégal a raté la dernière marche pour le podium de la Coupe du monde qui a pris fin hier, dimanche 29 août avec la victoire de la Russie, pays hôte, face au Japon. Battu ce samedi par le Japon en demi-finale, le Sénégal espérait accrocher la médaille de bronze lors du match de la troisième qui l'a opposé hier, dimanche 29 août à l'équipe du Suisse. Mais les lions se sont inclinés devant la Suisse (9-7) à l'issue d'un match à rebondissement. Après un premier tiers temps qui s'est terminé sur un score de 3-3 grâce à des buts de Sylla (3e), Diatta (9e) et Diagne (10e), les lions reprennent l'avantage grâce au but de Jean Ninou Diatta (13e).

Papa N'Dour réussira à aggraver la marque deux minutes plus tard. Mais, les Sénégalais vont cependant accuser le coup face aux adversaires suisses. Ces derniers vont revenir à 5-5 à la 21e minute et mettre la pression sur les poulains Ngala Sylla. L'expulsion de Mamadou Sylla à la 22e suite à un carton jaune, plombe l'avance puisque les lions encaissent un sixième but et prendre (6-5). le Sénégal va ensuite marquer le pas et laisser la Nati suisse s'envoler et finalement s'emparer de la 3e marche du podium et de la médaille de bronze. Quant à l'équipe du Sénégal, elle termine la compétition avec une quatrième place historique.

Six fois champion d'Afrique, le Sénégal est la première nation africaine à atteindre le dernier carré de la compétition mondiale. Une compétition remportée par la Russie pays hôte du tournoi aux dépens du Japon.