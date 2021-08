Sénégal: Covid-19 - Bilan du week-end - 20 décès, 38 cas graves, 176 nouvelles contaminations

La courbe des nouvelles contaminations au covid-19 continue de fléchir si l'on en croit aux données du ministère de la Santé et de l'Action Sociale. Pour ce weekend, le Sénégal a enregistré 176 nouveaux cas positifs, 38 cas graves et 20 décès supplémentaires.

Pour hier, dimanche 29 août, le communiqué a fait état de 7 décès, 38 cas graves admis en réanimation, 478 guéris et 91 nouvelles contaminations au coronavirus sur 3202 tests effectués, soit un taux de positivité de 2,84%. Il s'agit de 19 cas contacts et de 72 cas issus de la transmission communautaire. Sur ce, la région de Dakar en a enregistré 33 dont 23 dans le département de Dakar, 2 à Rufisque, 4 à Pikine, 2 à Keur Massar et 2 pour le département de Guédiawaye.

Pour les autres localités, les 39 cas communautaires ont été répartis comme suit : 10 à Thiès et Touba, 5 à Diourbel, 3 à Mbour, 2 à Kaolack, Matam, Saint-louis et Thiadiaye, 1 à Sédhiou, Tivavouane et Ziguinchor. Pour le samedi 28 août, les autorités sanitaires ont signalé 13 décès supplémentaires, 422 patients guéris et 85 nouvelles contaminations sur 2663 tests effectués dont 10 cas contact et 75 issus de la transmission communautaire, soit un taux de positivité de 3,19%.

Dans la région de Dakar, il a été recensé 31 dont 20 pour le département de Dakar, 5 pour Pikine, 4 pour Rufisque, 1 pour Keur Massar et Guédiawaye.

Les 44 autres cas ont été répartis comme suit : 9 à Touba, 8 à Kaolack, 6 à Mbour, 4 à Dahra et Koumpentoum, 2 à Pout, Kolda et Saint-louis, 1 à Bambey, Diourbel, Popeunguine, Sédhiou, Sokone, Tambacounda et Ziguinchor. a ce jour, depuis l'apparition de l'épidémie au mois de mars 2020, 72709 cas ont déclarés positifs dont 61007 guéris, 1749 décédés, et donc 9952 sous traitement. le nombre total de vaccinés n'a pas évolué. Il est à 1159369.