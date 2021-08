Sénégal: Rappel à Dieu de Me Alioune Badara Cissé - Les Saint-louisiens, endeuillés, parlent d'une grosse perte pour tout le pays

La ville de Saint-Louis est endeuillée par le rappel à Dieu avant-hier, samedi 28 août, de l'ancien Ministre des Affaires Étrangères et Médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé dit ABC. Dans la ville tricentenaire, les témoignages sont unanimes. Le défunt était un grand homme de paix, aimable et qui portait son attention vis-à-vis de tout le monde sans aucune distinction de race, de sexe, d'ethnie ou de religion. C'est tout le Sénégal qui a perdu, disent-ils, tout en formulant des prières pour le repos de son âme.

Le rappel à Dieu de l'ancien Ministre des affaires Étrangères et Médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé dit aBC a plongé toute la région de Saint-Louis dans la tristesse et la consternation. Une nouvelle qui a aussitôt fait le tour de la toile et l'image du défunt affichée en statut accompagné de messages par nombre de Saint-louisiens dans les réseaux sociaux.

Pour la plupart d'entre eux, le rappel à Dieu de Me Alioune Badara Cissé constitue une grosse perte pour la région de Saint-Louis et pour tout le Sénégal. "Saint-Louis a perdu, le Sénégal a perdu un grand homme aimable, affable, qui portait son attention vis-à-vis de tout le monde et qui était reconnaissant envers tout le monde tout en ayant un grand respect pour les gens sans distinction de race, de sexe, d'ethnie ni de religion", a témoigné Gaston Sagna, maître de chœur à la chorale Notre Dame de lourdes de Sor et ami du défunt.

Attristé lui aussi par ce rappel à Dieu de Me ABC, Benoît Sène, un Saint-louisien qui a travaillé aux côtés du défunt, dit retenir de lui un grand homme qui laisse tout un pays endeuillé. "Le Sénégal, l'Afrique et le monde entier ont tous perdu. Nous avons perdu un être cher et un mentor politique et même un papa car Me aBC était tout pour nous. l'- homme était un médiateur. C'est quelqu'un qui couvait la jeunesse et dès les premières approches, tu sentais l'affection qu'il pouvait avoir pour la personne humaine", a-t-il témoigné. Il retient également du défunt, un homme engagé et un réel technicien de la paix. "À chaque fois que le pays entrait en zone de turbulences, tous les esprits se sont tournés vers lui pour convoiter sa parole. Me ABC avait le mot juste et savait parler aux Sénégalais et à toute la classe politique. C'est quelqu'un qui apaisait les cœurs et qui savait maintenir intact le tissu social", a-t-il ajouté. Toutefois, tous les deux ont formulé des prières pour le repos de son âme.

TÉMOIGNAGES...

ME ALIOUNE ABATALIB GUEYE, AVOCAT À LA COUR ET AMI DU DÉFUNT «Un grand Saint-Louisien qui ne respirait que pour Saint-Louis mais aussi un homme politique de conviction»

"Ce que je retiens de Me Alioune Badara Cissé qu'on appelait familièrement ABC, c'est d'abord qu'il était un bon musulman, un grand mouride. Il fait partie des principaux animateurs du Dahira des étudiants mourides créé au niveau de l'Université Cheikh anta Diop de Dakar. Donc, il fait partie des premiers intellectuels qui ont su donner au Mouridisme un élan au niveau du cercle sportif, du cercle universitaire et du cercle intellectuel. Professionnellement, Me aBC était un brillant avocat et un homme intelligent car il avait beaucoup de diplômes et s'était donné les moyens d'être parmi les meilleurs. Un grand Saint-louisien qui ne respirait que pour Saint-louis mais aussi un homme politique de conviction. Également, nous avons tous vu le travail remarquable qu'il a fait lorsqu'il était Médiateur de la République. Donc nous souhaitons que la terre de Touba lui soit légère et que le Bon Dieu l'accueille dans son paradis."

MME AÏDA MBAYE, COORDONNATRICE DE LA COALITION BBY «C'est un grand homme qui est parti»

« Je rends grâce à Dieu. Me aBC, on s'est connu en 2000 lorsque le Président Abdoulaye Wade a accédé au pouvoir. Mais nous avons surtout travaillé en 2009 lorsque nous avions battu campagne ensemble dans la Coalition Benno Siggil Sénégal et nous avions eu à gagner les élections avec comme maire d'alors Cheikh Bamba Dieye. lui, il était le premier adjoint au maire et moi la seconde. Me Alioune Badara Cissé était un homme galant, compétent et cordial. Il faisait toujours la part belle aux femmes. Je l'appréciais beaucoup et lui aussi appréciait tout le monde au niveau du conseil municipal d'alors. Nous prions pour le repos de son âme »