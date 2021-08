Algérie: Covid-19 - Une campagne nationale de vaccination à partir du 4 septembre

Alger — Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a annoncé, lundi à Alger, le lancement par le ministère de la Santé de "la plus importante campagne nationale de vaccination" contre la Covid-19, parallèlement à la rentrée sociale.

Intervenant à une rencontre en visioconférence organisée au siège du ministère avec les directeurs de santé des wilayas, M. Benbouzid a souligné que dans le cadre de cette "opération qui débutera samedi prochain et durera jusqu'à la fin de l'année, des staffs médicaux seront mobilisés ainsi que des autocars dotés de tous les moyens nécessaires pour sillonner les villages et cités en vue de vacciner un maximum de citoyens".

Les équipes médicales travailleront par vacation 24h/24h y compris les week-ends, a-t-il ajouté.

Cette campagne nationale sera sanctionnée par "Le big day de vaccination", prévu le 11 septembre où les efforts seront redoublés et les moyens mobilisés pour vacciner un maximum de citoyens, a indiqué le ministre.

La campagne de vaccination intervient après la baisse enregistrée par le ministère de la Santé dans le nombre de vaccinés en ce mois d'août, notamment à Alger, et ce en raison de la hausse des températures et des départs en vacance.

Pour réussir l'opération, poursuit-il, les services de santé, les hôpitaux et les différentes autorités chargées de la vaccination continueront leur travail, et ils seront appuyés par des bus et des ambulances pour se rendre aux citoyens dans les zones densément peuplées, les écoles, les villages, les nouveaux quartiers AADL et bien d'autres.

A cet égard, le ministre a fait savoir qu'une carte sanitaire avait été établie, en coordination avec les walis et les walis délégués, pour déterminer les zones vers lesquelles se rendront les bus de vaccination, faisant état du lancement d'une campagne de sensibilisation en collaboration avec des radios locales, les médias et la société civile pour atteindre le plus grand nombre de citoyens à vacciner.

Après avoir salué le travail colossal accompli par les professionnels de la santé suite à la propagation du nouveau coronavirus, le ministre a indiqué que la situation sanitaire était actuellement stable, après la baisse du nombre des cas confirmés, oscillant actuellement entre 500 et 600 cas par jour.

A cette occasion, il a exprimé sa satisfaction quant à la situation sanitaire actuelle, qui va permettre une rentrée sociale et scolaire "calme et stable".

Dans l'objectif de valoriser et d'encourager les efforts des employés du secteur, le ministre a annoncé "la révision des statuts de tous les professionnels du secteur" outre la "révision du système sanitaire" et l'évaluation des établissements hospitaliers et de santé.