Ile Maurice: Déplacements à l'étranger - Plusieurs Mauriciens refoulés à cause de leur vaccin

«Je suis en colère. Je suis déçue. Je ne sais même pas ce qu'il adviendra de mon billet d'avion», s'insurge Désirée, 56 ans. Employée dans une administration, s'apprêtait à passer trois mois en France. Or, au départ, elle s'est fait refouler à l'aéroport. «C'était la pagaille. Plein de Mauriciens rebroussaient chemin, ne pouvant embarquer. Lorsqu'arriva mon tour, j'ai appris avec stupeur que le vaccin Sinopharm n'était pas accepté, sauf si j'avais un motif impérieux. C'est aberrant. Je ne comprends pas.» Elle ajoute que même la préposée de la compagnie d'aviation semblait dépassée. Sa supérieure a dû intervenir, en vérifiant des documents, mais en vain.

Bouleversée par cette situation, la quinquagénaire soutient avoir dépensé Rs 10 000 pour le test PCR exigé avant l'embarquement et pour l'assurance voyages. Une somme qu'elle ne recouvrera pas. Quant au remboursement du billet, elle multiplie les démarches en ce sens. «Je ne sais vraiment plus quoi faire. Ne fallait-il pas préciser que Sinopharm n'était pas admissible pour voyager ? Pourquoi ne communique-t-on pas dessus ?», s'interroge-t-elle. Et dire que Désirée avait d'emblée pris toutes les précautions en ce sens. Ainsi, après l'achat de son billet en ligne, elle a fait ses deux doses de vaccin au Sinopharm en juillet et elle a obtenu sa carte de vaccination internationale. «J'ai demandé si je pouvais voyager avec ce document et on m'a répondu par l'affirmative. J'en ai fait de même à l'ambassade de France qui m'a affirmé que je pouvais m'y rendre, ayant reçu les deux doses de vaccin. Voyant qu'un numéro de siège n'avait pas été attribué, je suis allée m'enquérir auprès de la compagnie d'aviation. À aucun moment, personne ne m'a dit que je ne pouvais voyager avec le Sinopharm», déplore-t-elle.

Pourtant homologué par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Sinopharm est accepté selon les pays. Selon notre interlocutrice, dans certains pays d'Europe, ce vaccin est admissible pour les voyageurs étrangers. Sollicitée, la compagnie d'aviation indique que c'est le pays de destination qui fixe les règles. D'ailleurs, sur son site Web, il est stipulé que l'entrée en France est autorisée à condition d'avoir complété les deux doses des vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson and Johnson. À ce stade, les autres vaccins comme Covaxin, Sinopharm, Sputnik, administrés aux Mauriciens, ne sont pas acceptés dans l'Hexagone.

Nouvelles conditions d'accès

Donc, une vérification régulière des sites d'information sur les destinations internationales pour les mises à jour s'impose. D'autant que cette période correspond au grand départ des jeunes pour des études universitaires à l'étranger. Il y a quelques semaines, un Mauricien en partance pour le Canada a été refoulé lui aussi, confie une source du milieu éducatif. Quelles sont les nouvelles conditions d'accès désormais ? Tout dépend des pays en question.

Par exemple, au Royaume-Uni, un test PCR est exigé avant le départ et à l'arrivée. Cela dit, la vaccination contre le Covid-19 n'est pas obligatoire, explique Christine Faugoo, Country Manager d'IDP Mauritius. Ensuite, il faudra rester en isolement pendant dix jours. «C'est ce qui est préconisé actuellement. Il faut toujours vérifier avant de partir. Tout peut rapidement changer», conseille-t-elle. Les étudiants mauriciens peuvent aussi se vacciner sur place, comme recommandé par les autorités britanniques. En Allemagne, tout étudiant mauricien vacciné au Covaxin, Sinopharm ou Sputnik, peut y être admis à condition d'effectuer un aout-isolement de 14 jours, avance Rehan Bissessur, Managing Director de Fly Abroad.

Quant à l'Australie, aucun accès n'y est autorisé, vu la fermeture totale des frontières. «Actuellement, la vaccination de la population est priorisée. Vers la fin de 2021, les Mauriciens déjà inscrits à un programme d'études mais revenus dans l'île entre-temps, pourront y retourner. En revanche, ceux voulant y commencer des études y seront admis au prochain semestre de 2022. Les conditions ne sont pas encore établies», précise la Country Manager d'IDP Mauritius.

Au Canada, les quatre vaccins reconnus demeurent Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson and Johnson, confirment Christine Faugoo et Rehan Bissessur. Ainsi, ceux vaccinés à l'AstraZeneca sont simplement soumis aux tests PCR avant le départ de Maurice et à l'arrivée au Canada. Les étudiants reçoivent un kit personnel gratuit pour effectuer un nouveau test PCR après sept jours et partent directement dans leur logement, soutient-il. 28 Mauriciens viennent de partir pour des études au Canada, et pour janvier 2022, une cinquantaine sont déjà sur la ligne de départ, ajoute-t-il.

Selon lui et la Dr Dorish Chitson, fondatrice et Chief Executive Officer (CEO) de l'Overseas Education Centre (OVEC), les étudiants ayant reçu des vaccins autres que ceux autorisés, peuvent toujours s'y rendre après des tests PCR suivis d'une quatorzaine. «Au Canada, les étudiants n'ont pas à payer pour ce test. Ils seront placés en quarantaine pour trois jours dans un hôtel situé non loin de l'aéroport. Cela coûte 1 100 dollars canadiens», explique-t-elle. Après le test PCR négatif, suivent 11 jours de quarantaine dans un partner hotel de l'établissement éducatif. Dans certains cas, cette quarantaine est subventionnée par certaines universités qui réservent un bloc à cet effet sur le campus, soutient Dorish Chitson. Quid des non-vaccinés ? D'après elle, ces derniers peuvent toujours partir après des tests PCR négatifs et seront vaccinés gratuitement sur place.

En Asie, les vaccins indiens et chinois sont admissibles, poursuit-elle. Toutefois, la Chine finalise une nouvelle version du Sinovac pour protéger du variant Delta. «Ce vaccin est à l'essai en Nouvelle-Zélande actuellement. D'ici quelques mois, la Chine rouvrira ses portes aux étudiants après la vaccination», indique la responsable d'OVEC. Parallèlement, en Hongrie, d'autres vaccins sont admissibles en sus de Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson and Johnson. On y trouve notamment CanSino, Gamaleya, Sputnik V et Sinopharm, affirme Campus Abroad, agence qui assiste les étudiants mauriciens. Dans le cas d'études, cela doit être certifié par l'établissement scolaire. Un isolement de dix jours est préconisé.