Algérie: Plan d'action du Gouvernement - Renforcer la sécurité et la défense nationales

Alger — Le Plan d'action du Gouvernement, adopté lundi en Conseil des ministres, lors d'une réunion extraordinaire présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, comprend plusieurs axes, dont le renforcement de la sécurité et de la défense nationales et la réalisation d'une politique étrangère "active et proactive".

Le Plan d'action met en avant l'importance de "la poursuite de la modernisation de l'Armée nationale populaire (ANP) et du développement de ses capacités" avec "le renforcement des efforts visant à sécuriser les frontières nationales et à combattre les résidus du terrorisme et du crime organisé transfrontalier".

Par ailleurs, dans le but de réaliser une politique étrangère "active et proactive", le Plan d'action du Gouvernement souligne la nécessité d'"une actualisation des objectifs et missions de la diplomatie algérienne à la lumière des valeurs et principes constants de la politique étrangère", tout "en continuant à défendre la souveraineté des Etats et à soutenir les causes justes et légitimes".