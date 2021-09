Afrique de l'Ouest: Le Libéria Prend La Présidence De La Zone Monétaire De L'afrique De L'ouest - ZMAO

Le Libéria a pris la présidence du Conseil de convergence des ministres et des gouverneurs des banques centrales de la Zone monétaire ouest-africaine (ZMAO), succédant à la Sierra Leone lors de la 45e réunion tenue le vendredi 27 août via Zoom.

La ZMAO est composée des pays anglophones d'Afrique de l'Ouest et de la Guinée qui, bien que francophone, ne fait pas partie des huit pays francophones qui composent l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

En acceptant la présidence, le ministre des Finances et de la Planification du développement Samuel D. Tweah Jr, a présenté ses excuses pour le fait que le Libéria n'ait pas pu accueillir physiquement la réunion en raison de la récente résurgence du COVID-19. Il s'est en outre dit optimiste que le pourra à l'avenir accueillir cette réunion dans des conditions plus favorables.

Il a exhorté les ministres et les gouverneurs des banques centrales d'Afrique de l'Ouest à poursuivre la voie de la mise en œuvre des mesures politiques prudentes pour inverser les pertes observées depuis le début du COVID-19. Il a souligné qu'en dépit de l'impact négatif du COVID-19, le Libéria a fait preuve d'une résilience économique marquée, avec une tendance à la baisse de l'inflation à environ 8 % et des recettes intérieures atteignant son plus haut niveau nominal depuis la fin de la guerre en 2003.

« Les pays d'Afrique de l'Ouest devraient faire face à des vulnérabilités en matière de prix en raison des chocs de la chaîne d'approvisionnement mondiale en raison de la persistance de la variante Delta du COVID-19. Les prix devraient se normaliser d'ici le milieu de l'année prochaine », a-t-il dit.

Le ministre a ajouté que le COVID-19 a eu un impact sur certains des indicateurs de convergence, comme par exemple le financement de la banque centrale. Il a noté que bien que le Libéria n'ait pas reçu un centime de la banque centrale depuis deux exercices maintenant, il aurait échoué à l'indicateur de financement de la banque centrale en raison des décaissements liés au COVID-19 du FMI qui ont été rétrocédés au gouvernement par le biais de la Banque centrale du Libéria. Le ministre a fait valoir que cela ne devrait pas être considéré comme un financement normal de la banque centrale.

Le ministre Tweah a promis l'engagement du gouvernement du Libéria à soutenir à la fois la convergence et l'Union monétaire ouest-africaine à travers l'Eco.

Après la présentation d'un rapport technique du Conseil des gouverneurs, présenté par le gouverneur de la CBL Aloysius Tarlue, qui a également assumé la présidence du Comité des gouverneurs de la ZMAO, les ministres et les gouverneurs ont délibéré sur un certain nombre d'observations et de recommandations.

Il s'agit par exemple des considérations des gouverneurs selon lesquelles les décaissements du FMI dans le cadre du COVID-19 et les réaffectations de DTS en attente ne devraient pas être considérés comme un financement de la banque centrale, acceptant de travailler pour que l'équipe technique de la ZMOA révise les chiffres et applique la norme. La réunion a été levée après l'adoption du rapport du Conseil des gouverneurs et devrait se réunir lors de la prochaine réunion du Conseil de convergence.