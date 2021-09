Congo-Brazzaville: Brazza sevens - Stade Brazzavillois remporte la compétition

Le Stade Brazzavillois s'est imposé face aux Taureaux Rugby club deux essais à un (10-5) avant de remporter, le 29 août au stade Marchand, la première édition du tournoi de rugby à 7

La première édition de Brazza sevens s'est déroulée dans les deux versions. Chez les messieurs, le tournoi s'est disputé en poule unique de cinq clubs, à savoir le Stade Brazzavillois 1 et 2, Taureaux Rugby club 1et 2 puis Congalie de Pointe-Noire. Les deux premiers de ce groupe ont disputé le trophée mis en jeu.

Taureau Rugby club aura certainement de regrets à nourrir car après avoir survolé la phase de poules en gagnant tous ses matches, sa calebasse à succès s'est cassée au seuil de la porte, notamment lors de la finale, le seul match qu'il a perdu. Congalie de Pointe-Noire a completé le podium de la compétition en occupant la 3e place. Chez les dames, Taureaux Rugby club a dominé le Stade Brazzavillois sept essais à néant (35-0).

Dejà lors du premier match cette même équipe l'avait emporté trois essais à zero. Au terme de cette compétition, les organisateurs ont salué le niveau technique des athlètes tout en demandant à la Fédération congolaise de rugby de créer les conditions pour promouvoir le rugby à 7, un sport olympique. « Je suis ému par le niveau du jeu. Nous avons misé sur le rugby à 7 parce que c'est une discipline olympique. Et vu la morphologie de l'homme congolais, cela marche bien avec nous. Nous ne sommes pas assez costaud pour le 15. Cela ne veut pas dire que nous laissons tomber le rugby 15 mais, pour le moment, on vise plus le 7 », a commenté le coach Célestin Tanda de Taureaux Rugby club.

Et d'ajouter : « Le président de la fédération a vu et nous souhaitons qu'il va aussi organiser les compétitions parce que la fédération ne prend jusqu'alors aucune initiative, c'est ce que nous déplorons. Ce sont les clubs qui l'organisent mais le jeu reste le jeu. Nous profitons de ce tournoi pour lancer un appel aux autorités congolaises, à la fédération et au ministère de tutelle ainsi qu'aux Congolais de bonne volonté de nous venir en aide. »

Durant cette compétition, l'endurance des athlètes a été mise à rude épreuve. A cause des difficultés financières, chacune des équipes a été obligée de livrer au maximum quatre matches en une seule journée. Cette débauche d'énergie a été saluée par Aziz Vincent Niambi Malalou, directeur technique de la Fecorug et l'un des organisateurs de la compétition. « Le rugby à 7 est une discipline olympique. Il est très physique parce que c'est un jeu qui l'exige. Il faut être très rapide et fort, souple et agile et être un bon technicien. D'habitude, au cours d'une journée, nous avions au minimum deux matches parce que le tournoi se joue en deux jours mais nous l'avons organisé en une seule journée par rapport aux moyens financiers. Donc les athlètes ont eu droit à quatre matches au maximum et c'est épuisant. Il faut vraiment être prêt physiquement. »