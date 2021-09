Congo-Brazzaville: Transferts - Mbemba intéresse Real Madrid, Bolasie en Turquie, Likonza au Standard de Liège

Le mercato d'été s'arrête le 31 août à minuit, et les choses pourraient s'accélérer pour Chancel Mbemba convoité par Real Madrid, alors que Bolasie a retrouvé un club en Turquie après la fin de son contrat avec Everton...

A quelques heures de la fin du mercato d'été, une rumeur persistante fait état de l'intérêt du Real Madrid au défenseur congolais Chancel Mbemba Mangulu. L'ancien joueur du FC MK de Kinshasa, d'Anderlecht de Belgique, Newcastle d'Angleterre et de Porto du Portugal a réalisé deux saisons de facture dans le championnat portugais, titulaire indiscutable, aux côtés d'un ancien défenseur du Real, le Portugais Pepe. Et ses prestations ont attiré l'attention du plus grand club de la planète. Outre le géant madrilène, l'Olympique Lyonnais (L1 France) s'est aussi intéressé au Congolais pour densifier sa défense.

Mbemba a été l'ombre de Cristiano Ronaldo lorsque Porto éliminait Juventus en Ligue des champions il y a peu, sa prestation a été suivie à travers le monde, suscitée bien plus de curiosité au point que les fans de son ancien club Newcastle se sont souvenus de lui. Porto a été écarté de la course par le futur champion, Chelsea d'Angleterre. Son profil plaît donc aux Merengues et aux Gones. Et le club portugais qui l'avait acquis à 4,5 millions d'euros auprès de Newcastle en 2018 a fixé sa clause libératoire à 8 millions d'euros. Mais le temps pourrait tout faire capoter. Il ne reste que quelques heures pour qu'un transfert soit bouclé.

Pour sa part, l'ailier international Yannick Bolasie a signé pour deux ans à Çaykur Rizespor (D1 Turquie). Il était libre depuis la fin de son bail avec Everton, après des prêts en Belgique, au Portugal et en Angleterre. Il emboite le pas à deux Congolais qui avaient joué pour ce même club turc, notamment Trésor Lualua (2013-2015) et Cédric Makiadi (2015-2016) avant de raccrocher.

Standard de Liège (D1 Belgique) a officialisé la signature du milieu de terrain international congolais Glody Likonza (23 ans), ancien du TP Mazembe de Lubumbashi. Il signe pour une année avec option d'achat. Blessé, il s'était rendu en Belgique pour des soins appropriés, après une rupture du ligament croisée du genou. Il a donc choisi de rester en Belgique en signant pour les Rouches où il rejoint son ancien coéquipier à Mazembe, le buteur Jackson Muleka, avec lequel ils ont marqué les esprits en Ligue des champions et en Coupe de la Confédération avec les Corbeaux du Grand Katanga.

L'on apprend aussi que le milieu de terrain Ricky Tulengi quitte V.Club pour Maniema Union. Le club de Kindu étoffe son effectif pour sa première en Ligue des champions d'Afrique.