Cote d'Ivoire: District de la Vallée du Bandama - Ateliers et exposition pour sublimer l'image

La Journée mondiale de la photographie est célébrée, chaque année, le 19 août. Ce jour est commémoré par les professionnels et les amateurs de la photographie partout dans le monde. A l'instar des autres pays, la Côte d'Ivoire a organisé sa toute première édition de la Journée mondiale de la photographie. C'était le 19 août, à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle (Insaac) dans le quartier de Cocody. Une première couvée portée par des amateurs et des professionnels de l'image membres de l'association « Lumière sur l'image ».

L'objectif visé est de faire rayonner l'image et de susciter des vocations pour la photographie.

La Journée mondiale de la photographie parrainée par Harlette Badou N'Guessan Kouamé, ministre de la Culture et de l'Industrie des arts et du spectacle, a été rythmée par des ateliers à l'intention des enfants et un vernissage avec 22 exposants. Ils ont offert au public des clichés qui sont de véritables œuvres d'art.

Il y a également eu des séances de renforcement de capacités destinées aux amateurs de la photographie et animées par des photographes de renom tels que Thierry Gouegnon, Mustafa Wakili, Seibou Traoré, Merlin Foyet et Anani Kobenan.

Cette première célébration de la Journée mondiale de la photographie a aussi été l'occasion de rendre hommage aux pionniers de la photographie du monde entier et en particulier à ceux de la Côte d'Ivoire.

Pour l'association « Lumière sur l'image », cette façon de célébrer désormais la photographie en Côte d'Ivoire s'inscrit dans la dynamique de promouvoir le métier des photographes, toutes catégories confondues, à travers des formations.