Afrique: Covid-19 - La Mauritanie, vers une des plus importantes couvertures vaccinales d'Afrique de l'Ouest

Nouakchott, le 30 août 2021 - En marge des travaux de la 71ème session de l'Organisation mondiale de la Santé en Afrique, le Ministre de la santé Dr. Sidi Mohamed Lemine Zehaf, a annoncé que la Mauritanie a atteint un taux de près de 11% de couverture vaccinale contre la COVID-19, grâce aux vaccins rendus disponibles à travers le Mécanisme COVAX, l'Union africaine et diverses relations bilatérales.

Malgré les défis logistiques et d'approvisionnement à l'échelle nationale et internationale et suite à l'organisation de deux campagnes de vaccination nationale, près de 19 % des populations prioritaires ont reçu une première dose, et environ 11 % sont entièrement vaccinées, d'après le ministère de la santé de la Mauritanie.

« Force est de constater le succès de la dernière campagne vaccinale menée par les autorités dans le cadre d'un effort inédit visant à vacciner 2,6 millions de personnes en Mauritanie » a déclaré M. Marc Lucet, Représentant de l'UNICEF en Mauritanie. « Nous nous réjouissons des résultats atteints et restons fermement mobilisés aux côtés du gouvernement mauritanien et de ses partenaires pour contribuer à accélérer le programme de vaccination à travers le pays et permettre l'accès équitable à la vaccination pour tous. »

Avec un nombre total de cas de 33 158 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie, la Mauritanie est officiellement aux prises avec sa troisième vague de contaminations, avec un nombre croissant d'hospitalisations et de décès.

« La vaccination est l'un des outils les plus efficaces de lutte contre la pandémie de COVID-19, notamment dans le contexte actuel de la troisième vague, de la circulation des variants, dont Delta, et d'une proportion de cas graves sans précédent dépassant celle du pic des deux premières vagues », a déclaré le Dr Patrick Kaboré, Représentant de l'OMS en Mauritanie. « Nous nous tenons aux côtés du ministère de la santé et encourageons les Mauritaniens de plus de 40 ans qui ne l'auraient pas fait à se rapprocher des centres de vaccinations désignés pour se protéger et protéger leur entourage contre la maladie et surtout contre la survenue des cas graves et donc du risque de décès. »

Sur un total de 1 217 290 doses de vaccin reçues par la Mauritanie, toutes sources confondues, dont près de 500 000 encore en stock, la Mauritanie amorce ce lundi 30 août sa troisième campagne nationale de vaccination qui permettra notamment aux récipiendaires de la première dose de compléter leur vaccination et de vacciner de nouvelles personnes.