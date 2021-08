Afrique de l'Ouest: BRVM - Bolloré et Palm Côte d'Ivoire réalisent plus de 7% de hausse de cours

Les titres Bolloré Africa Logistics Côte d'Ivoire et Palm Côte d'Ivoire ont réalisé, au terme de la séance de cotation de ce lundi 30 août 2021 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) plus de 7% de progression de leur cours.

Ces deux valeurs se retrouvent ainsi à la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours avec PLUS 7,48% à 2 155 FCFA pour Bolloré et plus 7,44% à 4 980 FCFA pour Palm Côte d'Ivoire. Ces deux valeurs sont suivies par Safca Côte d'Ivoire (plus 6,78% à 630 FCFA), BOA Benin (plus 4,65% à 4 500 FCFA) et BOA Sénégal (plus 4,55% à 2 300 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres, Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,49% à 3 955 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (moins 5,66% à 4 000 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 5,00% à 1 900 FCFA), Sitab Côte d'Ivoire (moins 2,57% à 3 600 FCFA) et BOA Mali (moins 2,03% à 1 930 FCFA).

Les indices de la BRVM ont légèrement progressé au terme de cette journée de cotation. L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi enregistré une hausse de 0,08% à 138,22 points contre 138,11 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) a progressé de 0,10% à 175,59 points contre 175,41 points la veille.

Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 5,412 milliards FCFA, passant de5 278,891 milliards FCFA la veille à 5 284,303 milliards FCFA à la fin de la journée du 30 août.

Celle du marché obligataire a connu une hausse de 2,764 milliards FCFA à 7101,921 milliards FCFA contre 7099,157 milliards FCFA la veille.

La valeur totale des transactions s'est élevée à 1,010 milliard FCFA contre 1,688 milliards FCFA la veille.