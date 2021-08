Togo: De nouvelles émissions dans la grille des programmes, la possibilité de lancement d'une radio annoncé !

Publié le lundi 30 août 2021, par Gabinho

Allumons les bougies. La Web TV devenue également accessible sur satellite, SOS Docteur TV dont le promoteur est le président de l'ONG AIMES Afrique, Dr Michel Kodom, est en fête. Lancé le 29 Août 2020, le média dédié au domaine de la santé, souffle sa première bougie.

A cette occasion, les responsables de la télévision étaient en conférence de presse ce Lundi à Lomé. Occasion pour ces derniers de revenir sur les 12 mois de parcours mais également énoncer les différentes innovations qui pourront intervenir au niveau de cette première TV universelle 100% santé, en continu 24 heures/24 et 7 jours/7, dans les prochains jours, semaines et mois.

Entre autres innovations, Dr Kodom et ses collaborateurs ont annoncé l'entrée dans leur grille de deux nouvelles émissions à savoir, 'Les mô doc' et de l'émission socio-humanitaire 'Sinam-Honam docteur'. Si la première se veut une série humoristique pour traiter des problèmes de santé, qui verra prester plusieurs acteurs dont des humoristes ivoiriens, camerounais et togolais, la seconde est pour sa part une émission dédiée aux personnes vulnérables atteintes de maladies graves mais curables. Elle peut donc faire l'objet d'un appel à collecte de fonds pour le traitement du patient.

Ces deux émissions et les perspectives d'avenir, dont la possibilité d'une radio de santé en plus de la télévision et le déploiement d'une communication « agressive », sont la preuve que Dr Kodom et ses collaborateurs sont décidés à faire de la vision première la « Culture sanitaire pour tous », une réalité. Il justifie ces options pour une communication agressive dans le futur par le fait que « le retour aujourd'hui est mitigé ».

Aussi, a-t-il été question pour le staff de SOS Docteur TV, de dresser un bilan de l'an 1 de leurs activités. On peut retenir de mots de Dr Kodom mais également du Directeur Administratif, Serge Kofi Atassé, qu'« en moins d'un an, nous sommes passés d'une web TV à une télévision qu'on peut capter sur satellite. C'est une première dans l'histoire du Togo et de l'Afrique. Toute modestie gardée, la télévision portée par l'Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique (AIMES-Afrique) est la première TV universelle 100% santé, en continu 24 heures/24 et 7 jours/7 », comme il a été lancé. Ensuite, énumère-t-on plus de 1000 émissions produites avec 300 professionnels de santé, plus 50.000 abonnés sur les réseaux sociaux et plus de 100.000 visiteurs quotidiens.

Resté toujours fidèle au principe, qu'« il est important d'avoir une TV dans laquelle on dit tout mais la vérité, même si cette vérité peut faire mal... , être un champ d'expression de libre pensée et de l'action... , aller vers la production d'émissions qui vont toucher », compte servir aux Togolais et partant au monde entier, « les bonnes et vraies informations », comme ils le font déjà pour ce qui est de la pandémie de Covid-19.

Pour information, deux canaux pour accéder à SOS Docteur TV : www.sos-docteur.tv ou encore l'application téléchargeable sur Playstore.

La santé n'ayant pas de prix, faire d'un petit tour quotidien au moins de 15 minutes sur cette web TV et satellitaire, ne pourrait donc être que salvateur.