Cote d'Ivoire: Mérite - Les meilleurs bacheliers 2021 de Treichville distingués par Bolloré Transport & Logistics

Honorine Nathanaël Inaïs, ayant obtenu le Bac au Collège catholique Saint Jean Bosco, avec 315 points ; Tiéné Kiléouan Joseph, Bac D, lycée moderne de Treichville, 299 points ; Yesufu Mouhamed Samir, Bac C, au lycée moderne de Treichville, avec 294 points et de Zinsonni Yves Hermann Ismaël, Bac A2, lycée moderne de Treichville, avec 289 points. Eux, ce sont les 4 meilleurs bacheliers des séries A, C et D de la commune de Treichville, de l'année scolaire 2020-2021.

Ils ont été récompensés par Bolloré Transport & Logistics le 24 août 2021. C'était à l'occasion d'une cérémonie dite « oscars de l'excellence » organisée par la mairie à leur intention.

Intervenant au nom de l'entreprise remettant les prix, Maryam Aïdara, directrice du Centre de formation portuaire panafricain (Cfpp), a non seulement congratulé les lauréats qui ont fait montre de leur courage et ardeur pour émerger et se retrouver parmi les plus méritants. Mais aussi exprimé sa reconnaissance au premier magistrat de la commune, Albert François Amichia, pour cette belle initiative de promotion de l'excellence.

La directrice du Cfpp a également relevé que l'appui du groupe à cette initiative traduit son ambition de participer activement, auprès du gouvernement, à l'amélioration des résultats scolaires en Côte d'Ivoire.

François Amichia qui en est l'initiateur, a, quant à lui, souhaité que « l'excellence soit la marque distinctive de tous les élèves de sa commune, afin de construire avec efficacité, l'avenir de la Côte d'Ivoire ». Tout en remerciant l'entreprise donatrice, le maire a invité tous les acteurs de sa commune à prôner le mérite à travers le travail.

Les nouveaux bacheliers distingués ont reçu chacun un ordinateur portable, des fournitures scolaires ainsi que de nombreux gadgets. La participation de Bolloré Transport & Logistics s'inscrit dans le cadre son programme B-Excellence. Un programme qui vise à récompenser chaque année les meilleurs élèves et étudiants, à travers la mise à disposition de matériel didactique, l'octroi de bourses d'études ou encore d'opportunités de stages d'immersion au sein de l'entreprise.