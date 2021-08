Cote d'Ivoire: Tottenham - Serge Aurier recalé par le FC Barcelone

L'international ivoirien vit une situation difficile chez les Spurs depuis l'arrivée du technicien espagnol Nuno Espirito Santo. Il n'est tout simplement pas encore apparu sur la feuille de match du portugais qui semble disposer à le voir aller voir ailleurs. Et selon le site internet ESPN, le FC Barcelone a refusé une proposition de Tottenham le concernant.

Le constat est clair depuis trois matchs, l'international ivoirien Serge Aurier n'est pas dans les petits papiers du nouvel entraineur des Spurs de Tottenham. Et même le Barça n'en veut pas.

En effet, depuis le début de la saison 2021-2022, l'ivoirien n'est pas encore apparu sur la feuille de match de Tottenham. Il est barré par les latéraux Japhet Tanganga, le titulaire, et Doherty, le remplaçant. Il est donc la troisième option de son coach à ce poste d'arrière droit. Et comme si cela ne suffisait pas, et d'après le média ESPN, Tottenham a jeté son dévolu sur un nouveau latéral, celui du FC Barcelone, répondant au nom d'Emerson. Pis, le club anglais a proposé S. Aurier plus la somme de 20 millions d'euros lors de sa première offre. Proposition refusée par les espagnols. Une situation quelque peu "rabaissante" pour Aurier, qui était l'option numéro une de Tottenham à ce poste depuis plusieurs années. La seule solution restante, est de se trouver une porte de sortie, jusqu'à ce mardi 31 aout 2021, avant la fermeture du mercato d'été.

Quelles options pour Serge Aurier ?

On l'avait annoncé du côté du champion en titre français, mais l'ivoirien a déclaré avoir le sang or dans les veines parlant de son amour au RC Lens, club rival des lillois. A l'approche de la CAN Cameroun 2021, les offres sont quelques peu rares pour le champion d'Afrique 2015. Réussira-t-il à trouver un bon de sortie ?