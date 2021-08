Madagascar: La nouvelle épreuve traversée par les Barea

L'inauguration du stade Barea est reportée au samedi 04 septembre mais le match éliminatoire de la Coupe du monde contre les Ecureuils du Bénin aura bien lieu le 02 septembre

Il faut accepter ce qui est, et faire cesser toute polémique. La colère du président de la République n'y a rien changé et la décision a été prise de manière réaliste. C'est maintenant sur le plan sportif que doit se porter toute l'attention des supporters des Barea. Ces derniers ont plus que jamais besoin des encouragements et du soutien des amoureux du ballon rond. Cependant, l'arrivée d'inspecteurs de la CAF aujourd'hui peut entretenir un espoir ténu pour que le match n'ait pas lieu à huis clos.

C'est sans illusion que les autorités ont envisagé la situation. L'inauguration du stade Barea qui devait se faire en grandes pompes et donner lieu à des réjouissances populaires ne pouvait pas avoir lieu avant le match Bénin-Madagascar après la décision de la CAF. Pour ne pas contrarier une population qui se faisait une joie de fêter l'événement, il a été jugé plus opportun de le reporter au 04 septembre.

Mais la partie sportive a été maintenue car la date a été fixée par la CAF. Le ministre de la Jeunesse et des Sports veut cependant croire que l'instance continentale assouplira les règles de la tenue de ce match et il accueillera aujourd'hui des inspecteurs de la CAF qui vont regarder et juger de la qualité des installations sportives. Pour le moment, on s'en tient à la perspective d'un match sans public. Les joueurs qui sont arrivés ainsi que le coach et son staff se fixent comme objectif de porter haut les couleurs malgaches. Ils se concentrent totalement sur leur préparation.

C'est sur le plan sportif qu'ils vont briller. Ce sont des joueurs professionnels et même si le public est absent, ils sont prêts à donner le meilleur d'eux même. C'est une nouvelle épreuve traversée par ces Barea qui tentent de remonter la pente. Les supporters sont de tout cœur avec eux.