Burkina Faso: Hommages à l'ambassadeur tunisien en fin de mission - Mohamed Kahloun décoré Officier de l'Ordre de l'Etalon

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération, de l'Intégration africaine et des Burkinabè de l'extérieur a organisé, le lundi 30 août 2021, à Ouagadougou, une cérémonie en l'honneur de l'ambassadeur de la République de Tunisie auprès du Burkina Faso, Mohamed Kahloun, en fin de mission.

Après quatre ans et demi de mission diplomatique sur le sol burkinabè, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Tunisie, Mohamed Kahloun, est en fin de mandat. Une cérémonie d'au revoir a été organisée en son honneur, le lundi 30 août 2021, à Ouagadougou. Selon le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération, de l'Intégration africaine et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry, c'est en 2017 que M. Kahloun a été envoyé pour poursuive l'œuvre de renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et son pays. « L'histoire de cette coopération retiendra que M. Kahloun est le premier ambassadeur résident de la Tunisie auprès du Burkina Faso », a-t-il déclaré. Vieille de plus de 60 ans, la coopération bilatérale, a poursuivi le ministre Barry, porte sur des domaines aussi divers que variés. Selon ses explications, Mohamed Kahloun a présenté en 2017 au Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le protocole d'accord de coopération dans le domaine des affaires sociales et l'accord de coopération entre les Sociétés de gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina (SOPPAFER-B) et la Société nationale des chemins de fer tunisien (SNCFT).

« Tous ces accords témoignent du dynamisme de la coopération tuniso-burkinabè. Je saisis cette occasion pour adresser mes sincères félicitations et dire ma satisfaction à l'équipe de votre ambassade qui vous a accompagné au cours de votre brillante mission », lui a témoigné Alpha Barry. Il a, par ailleurs, félicité la tenue effective de sept sessions de la commission mixte de coopération entre les deux pays, dont la dernière a eu lieu du 28 au 30 septembre 2016 à Tunis. Au nom du président du Faso, le diplomate tunisien a été fait Officier de l'Ordre de l'Etalon pour tous ses efforts. Pour l'ambassadeur de la Tunisie, Mohamed Kahloum, passer quatre ans dans le pays des Hommes intègres a été une « expérience particulière ».

Il a également fait savoir que depuis la décision d'ouvrir une ambassade de son pays à Ouagadougou, les relations se sont développées dans tous les domaines notamment aux niveaux commercial, éducatif, sanitaire et agricole. « Les bases sur lesquelles les relations bilatérales se sont construites, se sont consolidées et élargies jusqu'à devenir exemplaires », a laissé entendre l'ambassadeur tunisien. Mohamed Kahloum a profité de l'occasion pour inviter le Burkina Faso à une conférence ministérielle qui se tiendra le 19 novembre 2021 ainsi qu'au 50e anniversaire du décès de Habib Bourguiba, créateur de la francophonie institutionnelle qui se tiendra les 20 et 21 novembre 2021 en Tunisie. Cette célébration sera donc l'occasion, a-t-il expliqué, de consacrer davantage la dimension africaine de la francophonie et un cadre idoine pour hisser haut la coopération entre les deux pays frères. Enfin, Mohamed Kahloum a exprimé sa solidarité au gouvernement et au peuple burkinabè dans le combat contre le terrorisme.