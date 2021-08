Angola: Luanda comptera 750 bus publics d'ici 2022

Luanda — La province de Luanda aura en circulation, d'ici mai 2022, 436 nouveaux bus publics supplémentaires, au total 750, dans le cadre du plan d'expansion et de développement des transports publics.

Selon le ministre des Transports, Ricardo de Abreu, qui s'exprimait devant la presse à l'issue d'une réunion de la Commission économique du Conseil des ministres, les nouveaux moyens rejoindra les 314 bus restants déjà en circulation.

Il a souligné que le projet devrait être étendu aux autres provinces, en comptant sur les gouvernorats locaux pour maintenir son fonctionnement.

D'autre part, il a informé que le nouveau système de billetterie intégré démarre en novembre de cette année et comprendra le passe régulier de passager et le passe social, ce dernier pour les groupes sociaux éligibles.

Il a souligné que la carte remplacera le billet et assurera la quasi-élimination de l'utilisation de l'argent physique dans les transports publics, permettant l'accès à différents opérateurs à Luanda et, plus tard, dans d'autres provinces, ou l'accès aux transports routier, ferroviaire et maritime.

Le gouvernant a ajouté que l'objectif est d'assurer un meilleur contrôle des recettes par les opérateurs et d'assurer une plus grande certitude par rapport aux subventions à allouer aux différents opérateurs.

« Il garantira l'accès à une carte journalière, hebdomadaire ou mensuelle, qui donne accès aux transports en commun, qui peut être rechargée, ce qui à son tour permettra de mieux planifier les dépenses familiales dans les transports », a expliqué le ministre Ricardo de Abreu.

Il a indiqué que, malgré les contraintes, les tarifs des transports publics continueront de fonctionner à 50 kwanzas.

L'économie s'est contractée de 2,4 %

Le ministre de l'Economie et de la Planification, Sérgio dos Santos, a déclaré qu'au deuxième trimestre de cette année, l'économie angolaise s'est contractée de 2,4%, en raison d'une contraction de 12,2% de la production pétrolière.

Il a indiqué que la dynamique du secteur non pétrolier continue d'être de croissance et, au fil du temps, elle deviendra robuste, illustrant qu'au premier trimestre, il y a eu une croissance de 3,8 % et au second de 4,2 %, grâce à la performance du secteur de la construction.

Le ministre a indiqué que, sur les 1 749 projets du Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM), 1 679 étaient déjà en cours au mois de juin.

D'autre part, il a affirmé que le programme Kwenda allouera des ressources à 1,6 million de familles, avec 430 000 familles déjà enregistrées, dont environ 14 000 bénéficient déjà du programme.

Il a précisé que Kwenda fournit une assistance aux familles vulnérables, une inclusion productive et un enregistrement des agrégats de population pour un meilleur suivi des personnes assistées.

Entrepreneuriat

De son côté, la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale (MATPSS), Teresa Dias, a informé que, malgré le contexte pandémique, le programme de promotion de l'entrepreneuriat, lancé l'an dernier, a généré 7 848 emplois.

De même, il a indiqué que 3 722 kits professionnels ont été livrés dans le cadre de l'encouragement à l'entrepreneuriat, ayant généré 8 706 emplois.