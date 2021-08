Madagascar: VBG à Ampanihy - Des hommes «niova fo» renforcent la lutte

Si le poids de la culture fait que les hommes soient, dans la majeure partie des cas, les acteurs des violences basées sur le genre dans la région Atsimo Andrefana, quelques têtes font en sorte que la situation change.

C'est le cas d'une vingtaine d'hommes dans le district d'Ampanihy qui participent à la lutte contre les diverses violences basées sur le genre avec le centre d'écoute et de conseils juridiques dudit district. Une collaboration qui rentre dans le cadre du projet de prévention et de réponse aux violences sexuelles et basées sur le genre à Madagascar. Financé par le Royaume de la Norvège et mis en œuvre via un partenariat entre l'UNFPA Madagascar et quelques départements ministériels, le projet en question entend faire des hommes les acteurs majoritaires de la lutte.

Des réunions de discussion et de sensibilisation sont ainsi régulièrement organisées par le centre d'écoute et de conseils juridiques d'Ampanihy afin que les hommes «niova fo» (convaincus) trouvent une opportunité de juger des actions à entreprendre et d'évaluer les efforts menés auprès de leurs communautés respectives. «La lutte contre les violences basées sur le genre présente quelques difficultés dans cette partie du pays. Le poids de la culture fait que lesdites violences sont perçues comme étant normales, voire banales.

Il y a des pratiques qui, pour certains groupes de personnes, ne sont pas admissibles mais qui le sont ici et sont même encouragées par la culture», note Mananikarivo Tsimandrazana, secrétaire auprès du fokontany de Sakatoby. Cela ne décourage pas pour autant les hommes convaincus, étant donné que «certains hommes de leur communauté admettent le côté négatif des pratiques culturelles». «Nous ne cessons de les sensibiliser et de les informer sur ce qui devrait et ne devrait pas être fait.

Nous continuons à faire les descentes et nous commençons à avoir des retours positifs», lance Mananikarivo Tsimandrazana. Ce dernier d'interpeller également l'importance des émissions radiophoniques dans le renforcement des activités de la lutte : «les émissions radiophoniques jouent un rôle important dans la lutte contre les VBG. Insister sur les messages clés et sur la fréquence des dites émissions pourrait être bénéfique pour les hommes convaincus mais aussi pour la lutte elle-même».