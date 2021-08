Madagascar: PIAA - Poursuite de la campagne de sensibilisation

Un programme de grande envergure. C'est ainsi que l'on peut qualifier le PIAA (Programme Intégré d'Assainissement d'Antananarivo), qui a fait l'objet de campagne de communication et de sensibilisation, depuis déjà quelques années. Vendredi dernier, c'était encore la DGAT (Direction générale de l'aménagement du territoire et de l'équipement) qui a présenté les activités et les retombées attendues du programme, lors d'une journée portes-ouvertes, avec la participation de représentants du MEAH (Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène), de la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA), ainsi que des responsables auprès du PIAA.

Cet événement qui s'est déroulé au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville Analakely a été organisé par le Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers (MATSF), le MEAH et la CUA, pour le grand public. Selon les organisateurs, cette journée portes-ouvertes a permis de présenter le programme PIAA, les différentes entités et parties prenantes, ainsi que les travaux déjà achevés et ceux qui restent à réaliser. Bien que plusieurs quartiers de la Capitale aient déjà été impactés directement par le programme, beaucoup d'autres attendent encore la réalisation des projets en vue, qui permettront d'améliorer la qualité de vie des communautés bénéficiaires, grâce aux infrastructures publiques.