Madagascar: Trésor public - Rencontre entre la ministre Rabarinirinarison, les anciens DG et le SMMV.

Les syndicalistes du SMMV adhérent aux actions d'assainissement menées par la nouvelle ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison.

Déterminée. La ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison poursuit les efforts pour l'assainissement de l'administration du Trésor. Un assainissement qu'elle mène avec l'adhésion des forces vives du Trésor public. Hier, la ministre a, en effet, rencontré successivement les anciens directeurs généraux du Trésor et le Sendikan'ny Mpiasan'ny Ministeran'ny Vola (SMMV). La grande majorité des anciens DG du Trésor ont assisté à la première réunion qui a tourné essentiellement autour de la nécessité de donner un nouvel élan au Trésor Public malagasy. Une occasion pour les « Zoky » de donner leurs avis et conseils pour l'avènement d'une administration du Trésor efficace pour une bonne gestion des ressources publiques.

Mais la nouvelle génération n'était pas en reste puisque la ministre de l'Economie et des Finances a également rencontré les représentants du Sendikan'ny Mpiasan'ny Ministeran'ny Vola (SMMV) qui, comme son nom l'indique, regroupe les syndicats actifs au sein de ce département. Les syndicalistes affichent leur adhésion aux actions destinées à la bonne marche du ministère de l'Economie et des Finances en général et à redorer le blason du Trésor public en particulier. Ces réunions confirment en tout cas la volonté de réforme qui anime la ministre de l'Economie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, comme elle l'a promis dès sa prise de fonction.

Les échanges ont eu lieu dans une ambiance professionnelle et fraternelle. L'objectif commun étant le bien du Trésor public, une administration capitale pour l'économie et qui va probablement retrouver sa spécificité. Celle d'être une fierté pour l'ensemble de ses employés. Notons que la réforme de la législation sur les comptables publics a figuré parmi les sujets évoqués autour de ces rencontres.