Madagascar: Muay Thaï - Fazaraly va bientôt remonter sur le ring

Les combattants étaient motivés par le stage organisé par Fazaraly.

Ses parcours professionnels sont loin d'être terminés pour le vice champion du monde de Muay thaï, Fazaraly Razanajatovo, connu sous le sobriquet de Super Bad Boy. Cela fait longtemps qu'on n'a pas savouré son combat en raison de l'épidémie de Covid-19.

Pourtant, à l'occasion de son partage d'expériences qu'il a organisé samedi, Fazaraly a annoncé son retour sur le ring et ce pour bientôt. « Je ferai mon retour sur la compétition. Ce sera encore une surprise si ce sera à Madagascar ou toujours à l'étranger. Cela dépendra de la situation sanitaire», a-t-il déclaré. C'est depuis 2019 qu'il est retourné au pays. Le jeune combattant garde toujours ses performances par la plus belle des manières : s'entrainer et partager avec les autres combattants.

Lors de ce dernier stage qu'il avait dirigé au Dojang Sonrang à Andavamamba, une trentaine d'amoureux de sports de combat tous confondus y ont assisté pendant quatre heures. Ils ont été très motivés pour apprendre les principales techniques du muay thaï, entre autres les bases, les appuis techniques et tactiques suivis de l'astuce de combat. Ils n'étaient pas tous des pratiquants de la discipline Muay thaï mais aussi des autres disciplines comme le kick-boxing et le K1. Le stage a commencé par l'échauffement et s'est terminé par les pratiques.

« Leur avantage c'est qu'ils pourraient désormais s'évoluer dans leur discipline respective techniquement et psychologiquement. Le Muay thaï est un combat très compliqué et dangereux. Cette discipline nécessite d'une corpulence physique adaptée, et que l'individu doit être prêt moralement. Elle exige aussi une intelligence », a expliqué Fazaraly. Le multiple champion de Madagascar envisage de continuer ce beau geste dans les autres ligues, notamment à Toamasina et Fianarantsoa le mois prochain.