Ile Maurice: La population de l'île Maurice baisse

Pour l'île Maurice uniquement, la population a décru de 77 personnes, soit 0,01 %. Elle était de 1 221 921 en juillet 2020 et de 1 221 844 en juillet 2021. Par contre, pour la République, le nombre total de Mauriciens a augmenté de 320 personnes, porté par Rodrigues, avec 397 habitants de plus. Et zéro pour Agalega. Le total pour la République est, à juillet 2021 : 1 266 334 habitants (contre 1 266 014 en 2020).

Ces chiffres sont révélateurs d'une tendance : la population ne se renouvelle pas et vieillit. C'est la cause de souci de ceux qui s'inquiètent du système de pension...

Ces chiffres ont été publiés par Statistics Mauritius, lundi 30 août.

On note également une forte densité de population, principalement sur l'île Maurice : le nombre d'habitants au kilomètre carré y est de 654. Avec 402 pour Rodrigues et 10 pour Agalega, le taux pour la République est de 631. Ce qui est relativement élevé. A titre d'exemple, au niveau mondial, il avoisine les 50 habitants par km2.

Par ailleurs, les femmes sont plus nombreuses que les hommes... alors que paradoxalement, elles sont moins représentée et moins aux commandes... A mi-2021, elles excédaient les hommes par 13 980. Pour toute la République, au 1er juillet, on compte 626 177 hommes et 640 157 femmes. Ce qui fait 97,8 hommes pour 100 femmes. Il n'y a qu'à Agalega que les hommes sont plus nombreux que les femmes. On note d'ailleurs qu'à juillet, la population de cet archipel est de 274.

Quant aux décès, les prévisions pour l'année 2021 sont de 10 900 contre 10 768 en 2020. Statistics Mauritius en a comptabilisé 5 464 pour Maurice et Rodrigues de janvier à juin 2021. Contre 5 392 pour la même période l'an dernier. Le taux de mortalité estimé est de 8,9 % et de 15 % pour le taux de mortalité infantile.

Les mariages sont en hausse, avec une estimation de 8 080 pour la République pour cette année.