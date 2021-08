Congo-Kinshasa: La démarcation de la frontière terrestre RDC-Zambie/L'équipe mixte poursuit sa mission de sensibilisation des populations afin de les impliquer dans ce vaste programme

C'est dans une forte sérénité que les travaux de démarcation de la frontière entre la République Démocratique du Congo est la Zambie s'effectuent. Les délégations de ces deux pays travaillent ensemble depuis quelques jours, sous la conduite des autorités locales et sous un accompagnement des populations de deux pays.

C'est depuis quelques semaines qu'une équipe mixte composée d'experts congolais et zambiens travaille sur la démarcation de la frontière terrestre entre la République Démocratique du Congo et la Zambie. Actuellement, cette équipe s'active à la sensibilisation de la population environnante afin de les impliquer dans ce vaste programme. Cette démarcation est celle du tronçon compris entre les lacs Tanganyika et Moero.

Après l'étape de Muliro, en RDC, les deux délégations sont arrivées jusqu'à Kaputa et NSAMA, en Zambie depuis le week-end dernier. Partout où ces experts, accompagnés des autorités traditionnelles, sont passés, ils ont d'abord reçu les soutiens des autorités locales qui ne cessent de les encourager à travailler dans un climat de paix. Les représentants de l'Etat, dans les diverses entités tant congolaises que zambiennes, leur ont demandé de mettre en exergue le fait que nos deux peuples sont liés par des liens ancestraux.

Quant aux populations riveraines, elles ont été mises au courant de cette démarche et ont appris, de la part des chefs coutumiers, que les frontières ne sont pas des barrières mais des ponts pour les deux peuples.

Rappelons que c'est depuis le 23 août 2021 que les délégations congolaise et zambienne ont débuté les travaux de sensibilisation sur la frontière entre la Zambie et la RDC. Objectif : faire adhérer les populations riveraines aux travaux de démarcation de 205 Km de frontière entre les deux pays qui vont débuter dans les jours à venir. Tour à tour, elles se sont déjà conjointement rendues à Pweto centre, Lupiya, Kapulo, etc.