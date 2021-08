Burkina Faso: Mouvement démocrate - Le parti a désormais son siège

Le Mouvement démocrate (MODEM) a inauguré officiellement son siège national, le samedi 28 août 2021 au quartier Gounghin de Ouagadougou.

Le président du MODEM, Nathanael Ouédraogo : « Nous voulons que ce nouveau siège soit un lieu où nous allons commencer notre lutte pour des victoires prochaines ».

Après sa création, le 23 janvier 2021, le Mouvement démocrate (MODEM) poursuit son ancrage dans le landerneau politique burkinabè. En effet, le parti, affilié à la Majorité présidentielle, s'est doté d'un siège national, flambant neuf, au grand bonheur de ses premiers responsables. Situé au quartier Gounghin de Ouagadougou, sur la rue Simon-Compaoré, l'infrastructure a été inaugurée, en grande pompe, le samedi 28 août 2021. La villa qui abrite ce siège, a détaillé le président du parti, Nathanaël Ouédraogo, comprend une grande cour pouvant contenir 500 personnes, une salle de réunion de 110 places, quatre bureaux équipés, une salle VIP de 12 places, des salles d'eau et une cafétéria.

Ces locaux, a fait savoir le président du MODEM, se doivent d'être animés et ouverts à tout militant. Par ailleurs, l'infrastructure, a ajouté M. Ouédraogo, se positionne comme un lieu de « combat » et de célébration des prochaines victoires du parti. « Le MODEM prend racine aujourd'hui grâce à ce siège », a confié Nathanaël Ouédraogo, devant un parterre d'invités, de militants et sympathisants. Il a souligné que conformément à la loi portant charte des partis et formations politiques, qui exige de se doter d'un siège, le MODEM ne pouvait pas être en reste. D'où, selon lui, les efforts consentis par ses premiers responsables pour s'octroyer un bâtiment pour le nouveau siège du parti.

« Cette aptitude d'être dans la légalité démontre à ceux qui en doutent encore que le MODEM est un parti sérieux avec lequel il faut compter dans la pléthore des paris politiques au Burkina Faso », a lancé Nathanaël Ouédraogo.

Relever les défis des futures batailles

A l'issue de la cérémonie, les officiels ont visité les locaux abritant le siège.

Dans cette dynamique, le secrétaire général national du parti, Rouamba Aimé Pascal, a signifié que le MODEM, bien que jeune, est un parti ambitieux. En effet, a-t-il souligné, son intention est de parvenir à un maillage du territoire national afin de mieux contribuer à l'encrage démocratique et d'apporter sa pierre à la construction du Burkina Faso. Par voie de conséquence, Rouamba Aimé Pascal a souhaité la mobilisation de tous les militants et sympathisants pour l'atteinte des objectifs. « Notre ambition est de bâtir un parti fort », a-t-il dit. Dans ce sens, les notabilités coutumières qui étaient fortement représentées à cette cérémonie ont traduit leur disponibilité à se mobiliser et à accompagner le MODEM dans les futures batailles électorales.

A écouter les premiers responsables du parti, le MODEM s'est résolument engagé à soutenir le programme du Président, Roch Marc Christian Kaboré, dans ses œuvres de construction du Burkina Faso. Ce, au regard de sa détermination pour la paix et de la cohésion sociale. Pour ce faire, ils ont souhaité la reprise du dialogue social pour permettre une tenue, à bonne date, des élections municipales à venir. C'est par une visite des locaux que la cérémonie d'inauguration du siège a pris fin.