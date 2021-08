Gabon: Emmanuel Essogo rejoint le Slavia MOZYR en Bielorussie

Plusieurs jeunes joueurs gabonais continuent à s'expatrier vers les pays étrangers pour plus de visibilité concernant l'évolution de leur carrière. Certains font le bon choix et d'autres, non.

C'est le nouveau challenge que s'est donné le jeune Emmanuel Essogo, âgé de 20ans. L'ancien sociétaire de l'AS Bouenguidi Sport qui a disputé la campagne africaine de champions League et Coupe de la Caf, puis notamment passé par la Turquie pour trouver un club, vient de trouver un point de chute en Bielorussie.

Arrivé pour le compte du programme CampProfi qui vient de révéler plusieurs jeunes, à l'image de Alex Moucketou et Shavy Babicka dont les signatures ont été faites il y'a quelques semaines dans le championnat chypriote, ce Camp est organisé par Pelican national. Un programme qui opère en Turquie et en Ukraine et grâce à la visibilité de ce programme, les meilleurs joueurs ont la possibilité de signer des contrats professionnels dans des clubs de plusieurs pays européens.

A 20ans et international U23, le jeune attaquant vient de parapher un bail de deux ans plus une année en option dans le club biélorusse de Slavia Mozyr. Il évoluera en première division de ce championnat et donnera tout ,afin d'attirer le regard du sélectionneur des Panthères du Gabon avec la Can qui se profile à l'horizon. s'il évolue à un poste où la concurrence est rude en sélection nationale, il pourra tout de même se faire une place en fonction de ses prestations en club.

Le courage de ces jeune est à saluer, plus d'un an que le championnat gabonais ne se joue pas. Ils n'ont pas de choix que d'aller faire valoir leurs compétences ailleurs et braver plusieurs obstacles, en prenant des risques car ils sont malgré tout, acteur de leur destin.