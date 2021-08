Sénégal: Covid-19 / Bilan du lundi 30 aout 2021 - 11 décès, 35 cas graves et 44 nouvelles infections

Dans son bilan quotidien sur l'évolution de la covid-19 au Sénégal, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a déclaré hier, lundi 30 août 44 nouveaux cas positifs sur 2286 tests effectués dont 6 cas contact et 38 issus de la transmission communautaire, 35 cas graves, 11 décès et 458 patients guéris.

La région de Dakar a enregistré 26 cas issus de la transmission communautaire dont 22 pour le département de Dakar, 3 pour Pikine et 1 pour Rufisque. Les 12 cas autres sont répartis comme suit : 4 à Thiès et Saint-Louis, 2 à Ziguinchor, 1 à Mbour et Khombole.

A ce jour, 72753 cas ont été déclarés positifs dont 61465 guéris, 1760 décédés et 9527 sous traitement. Les chiffres de la vaccination n'ont pas évolué depuis vendredi dernier 27 août.

Le nombre de personnes vaccinées est de 1159369 depuis le début de la vaccination.