Sénégal: Noyades d'enfants à Touba - Les parents invités à "une plus grande surveillance"

Diourbel — Le préfet du département de Mbacké, Amadoune Diop, a appelé mardi, les parents à une "plus grande surveillance" des enfants en raison des risques de noyades liés au remplissage des mares et des marigots pendant l'hivernage.

"Je lance un appel à l'endroit des parents et des acteurs pour une plus grande surveillance des enfants notamment en cette période où les mares et les marigots sont remplis parce que les enfants dès fois vont dans ces endroits pour se baigner. Ce sont des endroits qui présentent un danger notoire", a-t-il dit à la presse.

Ces derniers jours, quatre personnes ont perdu la vie par noyade dans le département de Mbacké.

Une fillette de 5 ans tombée dans un trou et trois autres enfants partis se baigner ont également perdu la vie.

"C'est une situation vraiment regrettable parce que la perte d'une vie humaine est toujours délicate et on voudrait que ces genres de situations ne se reproduisent plus", a soutenu le préfet.

Amadoune Diop a rappelé que la ville de Touba a recueilli 147 millimètres de pluie en 48 h, une situation exceptionnelle qui a provoqué des inondations dans beaucoup de quartiers.

"Les opérations de pompage ou d'évacuation des eaux dans certaines zones sont en cours mais jusqu'à présent on a énormément d'eau", a-t-il fait savoir.

Il a insisté pour que les parents soient plus rigoureux dans la surveillance des enfants afin "qu'on ne vit plus ce genre de situation".