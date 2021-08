Sénégal: Hausse des prix et rarete des denrées - L'Acis indexe l'Etat comme unique responsable

L'Association des commerçants et industriels du Sénégal (Acis) accuse l'État comme étant le seul responsable de la situation de conjoncture que vit la population sénégalaise depuis quelques temps notamment avec la hausse des prix et la rareté des denrées alimentaires. Ainsi, les commerçants et industriels appellent-ils l'État à prendre les mesures idoines pour la résolution définitive de ces problèmes avant que l'économie du pays ne sombre dans le chaos.

L 'Association des commerçants et industriels du Sénégal (Acis) accuse l'État comme le seul responsable de la situation socio-économique que vit la population sénégalaise depuis un certain temps car étant la seule autorité capable de remédier à la situation. L'organisation qui faisait une déclaration hier, lundi 30 Août, a plaidé également pour une diminution drastique du train de vie de l'État. Selon Khadim Sylla, président de l'ACIS, depuis un certain temps, ils sont confrontés à une situation de rareté de certains produits sur le marché avec une augmentation de leurs prix de manière considérable.

Ils se considèrent comme des victimes de cette situation, d'ailleurs ils confient souffrir à double sens en tant que commerçants et en tant que consommateurs. « Nous avons une économie extravertie, c'est-à-dire l'essentiel de ce que nous consommons nous vient de l'extérieur à travers les importations. Alors il se trouve que les prix d'acquisition de produits échappent à notre contrôle et augmentent à l'étranger pour des raisons que nous ignorons pour l'essentiel. De surcroît, le prix du fret maritime a augmenté de façon exponentielle.À cela s'ajoute la cherté des taxes portuaires et autres prélèvements », dénonce-t-il.

Abordant la question de la pénurie du sucre, l'Acis dénonce la situation de monopole qui doit être révolue selon elle, surtout sur un produit aussi essentiel que le sucre. « Nous plaidons pour une libéralisation du marché du sucre comme c'est le cas avec le ciment. Nous réclamons de nouvelles politiques économiques autres que celles existantes depuis toujours et que chaque année, on vit la même situation. Il faut impérativement mettre un terme à cela », a-t-il soutenu. Ainsi, appellent-ils l'État à prendre les mesures idoines pour la résolution définitive de ces problèmes avant que l'économie du pays ne sombre dans le chaos.