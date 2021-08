Afrique: Afrobasket 2021 : Sénégal-Angola, le choc des quarts

L'équipe nationale du Sénégal connait désormais son prochain adversaire en quarts de finale de l'Afrobasket2021 qui se joue ce mercredi 1er septembre au Kigali Arena. Les Lions croiseront les Palancas Negras d'Angola, sortis vainqueurs du duel qui les opposaient à l'Egypte en 8ème de finale. Des retrouvailles aux parfums de revanche pour les deux grands rivaux du basketball africain. Les Palancas Negras ont été éliminés à en quart de finale par le Sénégal lors de la dernière édition en 2017

Après son sans faute en phase de groupe, l'équipe du Sénégal hérite finalement de l'Angola pour les quarts de finale de l'Afrobasket 2021. En 8ème de finale disputée lundi à Kigali, les Palancas Negras sont venus au bout des Pharaons d'Égypte en s'imposant sur la marque de (70-62). Troisième du groupe A avec une victoire, deux défaites, l'équipe angolaise se relance de plus belle et scelle donc du coup ses retrouvailles avec le Sénégal, considéré son plus grand rival dans le gotha du basket-ball mondial.

Si les «Lions» ambitionnent plus que jamais à reconquérir le titre africain qui les fuit depuis 24 ans, son vis à vis cherche à retrouver son lustre d'antan. Avec son onze titre continental, l'Angola s'est en effet érigé, depuis plus d'une vingtaine d'années, comme le bourreau des équipes sénégalaises, cette équipe qui empêche le Sénégal à tourner en rond. Parmi ses onze trophées, les trois ont été remportés devant le Senégal (1993, 1995 et 2005). Mais après avoir vampirisé les titres pendant plus de trois décennies, les Palancas Negras sont presque tombés de leur piédestal depuis quelques années. Les résultats ne sont plus comme ce fut le cas auparavant.

LES PALANCAS NEGRAS NE SONT PLUS DES EPOUVANTAILS

Ils ne sont plus cet épouvantail des parquets africains depuis la perte de leur couronne en 2011 lors de cette édition disputée en Lybie et marqué par le sacre de la Tunisie. L'équipe du Sénégal conduite par le sélectionneur Alain Weiz et menée par Vieux Ndoye et autre Kabir Pene et Malick Badiane avait réussi à créer la sensation de mettre fin à une longue période d'invincibilité des angolais. Suite à leur dernière sacre en 2013, les Palancas Negras avaient avait aussi subi un coup de frein et éliminé par le Sénégal en quart de finale de la dernière édition en 2017, par le Sénégal.

S'ils ne font plus peur, la bande à Carlos Morais et autre Eduardo Mingas, n'a cependant pas quitté le top 8 des meilleures formations du continent et de redoutables compétiteurs. A preuve, les Angolais s'étaient montrés impitoyables lors de leurs dernières confrontations avec le Sénégal. Ces duels remontent en février 2021 lors des fenêtres de la Fiba qualificative pour l'Afrobasket de Kigali. Dominés d'abord par le Sénégal (66-51) lors de la phase aller, les Angolais avaient réussi à prendre leur revanche lors de la phase retour disputée à Yaoundé en exerçant une large domination sur le Sénégal (82-51) qui avait joué sans ses meilleurs joueurs. C'était assurément l'une des plus lourde défaite enregistrée par une sélection nationale du Sénégal. Un revers sans conséquences mais qui reste un bon baromètre pour Boniface Ndong et ses Lions.