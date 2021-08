Algérie: ANADE - Exposition des micro-entreprises à Ghardaïa en prévision d'une éventuelle exportation vers le Nigéria

Alger — L'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) a organisé une exposition restreinte à Ghardaïa regroupant des micro-entreprises pour faire connaître les produits algériens susceptibles d'être exportés vers le Nigéria.

L'organisation de cette exposition intervient, selon un communiqué du ministère délégué chargé des micro-entreprises, dans le cadre d'une visite officielle entamée lundi à Ghardaïa par une délégation de l'Institut national d'études de stratégie globale (INESG) et une délégation officielle de l'Etat nigérian.

Parmi les micro-entreprises participant à cette exposition figurent l'entreprise "SALIS CHOCOLAT", qui se distingue par l'emballage des dattes avec du chocolat et la production de dattes de luxe, l'entreprise "BIOGOLEA " spécialisée dans la production d'huiles médicinales, ainsi que de savons médicinaux et des extraits de plantes, l'entreprise "MANY TOYS" spécialisée dans la fabrication de jouets pour enfants afin de les aider à développer leurs capacités mentales et l'entreprise "SARL GLOB SINK" spécialisée dans la production industrielle de produits en céramique, selon le communiqué.

Outre ces entreprises, on signale également la participation de l'entreprise "Ayhar Aïcha" pour la fabrication de tapis traditionnels, et l'entreprise Aouf Mohamed pour la tannerie et fabrication de cuir et d'articles en cuir.

La délégation officielle a exprimé son admiration pour les produits de ces entreprises, mettant l'accent sur l'encouragement des futurs échanges commerciaux entre les deux pays, ajoute la même source.