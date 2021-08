Algérie: Coronavirus - L'USTHB lance mercredi une campagne de vaccination au profit du personnel et des étudiants

Alger — L'Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB) lancera mercredi une campagne de vaccination contre le Coronavirus, dédiée dans un premier temps aux personnels enseignants et travailleurs, et sera élargie à partir de samedi aux étudiants, a annoncé mardi l'USTHB.

"Dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le Coronavirus, l'Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB), associant dans l'opération l'ensemble des 09 résidences universitaires qui l'entoure, lance en collaboration avec la Direction de la Santé et de la Population de la wilaya d'Alger, une campagne de vaccination", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

La direction de l'Université compte, à cet effet, sur "la prise de conscience et la sensibilisation des personnels concernés, pour se faire vacciner massivement et contribuer au succès de cette initiative visant à arrêter et briser la chaine d'infection par le virus du Corona Covid- 19, tout en tenant compte des mesures barrières contre sa propagation".