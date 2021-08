Congo-Brazzaville: Examens d'État - le pourcentage des élèves autochtones s'accroît

Le rapport annuel de l'ONG Espace Opoko, organisation de la société civile congolaise qui soutient depuis 2012 à cent pour cent l'éducation des enfants autochtones de l'école primaire jusqu'à l'université, fait état d'une avancée significative en ce qui concerne les élèves autochtones du département de la Lékoumou.

Espace Opoko a commencé à travailler dans le district de Bambama en 2012, avant d'élargir ses activités dans d'autres districts du département de la Lékoumou. L'année scolaire prochaine, l'organisation va poser ses valises au village Salambama, dans le district de Zanaga, et à Sibiti centre. Les effectifs des enfants soutenus par Espace Opoko vont passer de 118 à 187. Parmi eux, souligner le placement d'une jeune fille autochtone dans une famille d'accueil à Sibiti. Ordella Mouteti Mabiala a eu le CEPE, il y a une année, mais n'avait pas de soutien pour aller au collège. Elle a donc passé une année blanche avant de contacter Espace Opoko qui a décidé de l'emmener à Sibiti pour lui donner la chance d'aller au collège, a souligné le président de l'ONG Espace Opoko, Averty Ndzoyi.

Les activités de l'organisation consistent à mener les campagnes de sensibilisation à l'importance de l'éducation scolaire dans les communautés autochtones. Cette opération permet de recenser les enfants en âge scolaire afin de les inscrire dans des écoles. Pour les études, l'organisation distribue les kits scolaires, les vêtements et paye les enseignants bénévoles ainsi que l'assurance scolaire. Pour ceux qui obtiennent les examens et doivent se délocaliser dans des villes pour le lycée, l'université ou d'autres formations, Espace Opoko s'occupe de la nutrition, des logements et de la santé.

Afin de bien mener son action, l'organisation vient de signer une convention de partenariat avec le Centre d'imagerie et d'analyses médicales « AGORAcare » Sarlu sur la prise en charge médicale des étudiants autochtones et les membres du bureau Espace Opoko de Brazzaville. Elle a dépensé cette année vingt millions trois cent mille francs CFA, somme qu'elle a réussi à collecter grâce à l'aide des amis et de l'église Baptiste de la Beauce au Canada.

Le président Averty Ndzoyi a indiqué que les résultats des élèves autochtones cette année ont été positifs dans toutes les écoles où l'organisation intervient, allant du primaire à l'université, en passant par le collège, le lycée et l'École nationale des eaux et forêts où les deux élèves soutenus par l'organisation passent en troisième année.

En effet, cette année, Johnson Maboukou s'est ajouté sur la liste des neuf premiers autochtones admis au brevet d'études du premier cycle dans l'histoire du district de Bambama, dans la Lékoumou, alors qu'il y a neuf ans, aucun enfant autochtone n'avait atteint ce niveau d'études dans ce district. Quant à Gaston Divin Mabiala, jeune autochtone de la ville de Sibiti, il a rejoint cette année les quatre étudiants autochtones soutenus par l'organisation après l'obtention de son baccalauréat A4.

Pour le président de l'organisation, avec les effectifs qui vont augmenter à la rentrée tant à l'université, au lycée que dans les écoles primaires, l'organisation risque de ne pas pouvoir assurer toutes ses charges. « Je lance un appel à toute la population congolaise et toute organisation de bonne volonté pour nous aider à collecter les kits scolaires et les fonds nécessaires pour nous permettre de poursuivre les différents programmes et donner les mêmes chances de réussite scolaire aux enfants autochtones », a dit Averty Ndzoyi. L'Espace Opoko demande à tous ceux qui peuvent intervenir d'appeler au +242069379923 pour faire un don afin de donner la chance à tous ces enfants autochtones de repartir pour l'école en octobre.