Congo-Brazzaville: Fonction publique - Le personnel formé à la rédaction des documents de communication interne

L'atelier de formation des cadres et agents des administrations publiques sur l'élaboration des fiches d'analyse de synthèse et de notes de présentation a démarré le 31 août, à Brazzaville.

L'objectif de l'atelier est de permettre au personnel du ministère de le Fonction publique, du Travail, de la Sécurité sociale et de la Réforme de l'Etat ainsi que ceux de l'Economie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale d'acquérir des connaissances et des compétences dans la rédaction des documents administratifs. Il s'agit de les former à mieux rédiger les documents de communication interne et de mettre à la disposition des hautes autorités les informations nécessaires à l'évaluation rationnelle de toutes les alternatives afin de mieux orienter les processus de prise de décision et de favoriser la gestion optimale de l'action publique.

L'atelier se déroule jusqu'au 3 septembre et s'inscrit dans le cadre du plan de formation 2019-2022 en vue de renforcer les capacités professionnelles des agents de l'Etat.

Les travaux ont été ouverts par le directeur de cabinet du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Christian Aboke-Ndia. Dans son allocution, il a dégagé l'importance de la formation, indiquant que les participants bénéficieront des connaissances et des compétences nécessaires en matière d'élaboration des fiches d'analyse, de synthèse et de notes de présentation, grâce à l'appui de la Banque mondiale et l'implication du Projet des réformes intégrées du secteur public.

Les enseignements seront facilités par le consultant Jean-Marie Alphonse Itoua, a annoncé le directeur de cabinet. Les participants seront édifiés sur l'objet de l'atelier, les principes et la structure de certains documenst administratifs ainsi que les techniques d'élaboration des documents. Il a, par ailleurs, invité les participants à s'adapter aux enseignements afin d'acquérir des connaissances qui leur permettront d'améliorer leur qualité rédactionnelle.