Ile Maurice: Descente parlementaire - Maurice Mavoungou invite à l'amélioration du "Vivre ensemble"

Le député de la troisième circonscription électorale du premier arrondissement de Pointe-Noire, Emery-Patrice-Lumumba, a eu, le 28 août à l'école primaire publique Lien-Athanase-Dambou, une rencontre citoyenne axée sur le thème «Agir ensemble pour améliorer le vivre ensemble à Lumumba 3».

La rencontre a eu pour objectif d'appuyer le message du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, adressé à la nation lors de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance. Ainsi, après avoir organisé, il y a une semaine, l'opération d'assainissement destinée à mettre la population à l'abri des inondations, Maurice Mavoungou, accompagné de son suppléant Victor Béli, a échangé avec les chefs de quartier, les citoyens, les représentants des partis politiques et associations présents dans la circonscription, sur le «Vivre ensemble». Une notion à laquelle il accorde beaucoup d'importance d'où son initiative, depuis quatre ans, de souvent échanger avec ses mandants en vue de créer un climat d'apaisement et de cohésion sociale dans Lumumba 3, pour consolider l'unité nationale.

Intervenant le premier, le suppléant Victor Beli a laissé entendre que «le vivre ensemble, loin d'être une simple mélopée incantatoire de certains démagogues, devrait être un état d'esprit», après avoir rappelé certains évènements malheureux qui ont, entre autres, endeuillé des familles et divisé le pays par le passé. Il a appelé l'auditoire à l'amour et à bannir la haine, la jalousie, l'orgueil, l'égoïsme et l'égocentrisme qui constituent des obstacles au vivre ensemble avant de citer l'écrivaine française Anna Gavalda qui disait: « Ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c'est leur connerie, pas leurs différences». Ainsi, a-t-il recommandé, comme l'invite l'hymne national, les Congolais doivent oublier ce qui les divise.

Pour Maurice Mavoungou, le "Vivre ensemble" doit s'éprouver, c'est-à-dire se faire sentir, donc s'expérimenter. «On a beau être différent les uns des autres, on peut avoir des convictions religieuses, politiques et culturelles divergentes, le principal, c'est de tolérer ces diversités et ces disparités», a -t-il fait savoir. L'élu de Lumumba 3 s'est appuyé sur les propos de l'abbé François de Paul Moundanga-Ibeni qui disait, à l'ouverture de la conférence nationale le 25 février 1991, «En démocratie, pour agir ensemble, il faut s'armer de tolérance».

Si Victor Béli a énuméré les obstacles au "Vivre ensemble", Maurice Mavoungou lui a évoqué les notions à travers lesquelles s'expérimente ce «Vivre ensemble», notamment le pardon, la solidarité et la tolérance. C'est ainsi que profitant de l'occasion, le député a demandé pardon à ceux-là qui se sont sentis frustrés du fait de leurs actes ou de leurs paroles (lui et son suppléant) avant de déclarer : « Vivre ensemble, c'est le fait de se persuader que par-dessus nos divergences et nos différences, nous avons un héritage commun à sauvegarder : Lumumba 3, notre circonscription. Les élections, puisque c'est ce qui nous divise souvent, ne doivent pas être un prétexte pour gâcher ce patrimoine. La circonscription existe avant les partis politiques et avant les élections. Les partis passeront. Les élections seront toujours derrière nous. Nous passerons tous. Mais Lumumba 3 restera».

Par ailleurs, évoquant la crise économique qui a mis à mal l'économie congolaise depuis six ans, Maurice Mavoungou a estimé que l'heure n'est pas à la recherche de quelque coupable, ce qui fragiliserait l'unité, car comme dit l'adage « la misère divise». Pour lui, seule l'unité aidera à entamer la résistance, mieux la résilience afin de la transformer en une véritable opportunité, comme le Rwanda qui est parvenu à surmonter les épreuves jusqu'à devenir aujourd'hui une puissance économique, militaire et diplomatique dans la sous-région. «Tout ça n'est pas tombé du ciel comme la manne. Les Rwandais ont jeté dans les oubliettes les affres du passé pour expérimenter le Vivre ensemble», a-t-il indiqué.

Les échanges intervenus après les communications ont permis à l'auditoire de faire état de quelques difficultés rencontrées et pouvant entraver la cohésion sociale. Maurice Mavoungou a exhorté à l'amélioration du vivre ensemble et invité l'auditoire à se faire vacciner contre la covid-19. Le député a conclu son propos en citant Martin Luther King qui disait : «Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots».

Notons qu'au cours de la rencontre, une minute de silence a été observée en mémoire de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Justin Koumba, qui vient de quitter cette terre des hommes.