Congo-Brazzaville: Covid-19 - Dix millions de doses de vaccins destinées à l'Afrique

La France a annoncé, le 30 août, qu'elle va fournir, dans les trois prochains mois, dix millions de doses de vaccins contre la covid-19 aux pays membres de l'Union africaine pour accélérer la couverture vaccinale à l'échelle mondiale.

Les vaccins des laboratoires Pfizer-BioNTech et AstraZeneca seront alloués et distribués dans le cadre de l'initiative du « Fonds africain pour l'acquisition de vaccins » et du programme Covax d'accès mondial à un vaccin contre la covid-19.

« La pandémie ne pourra être surmontée qu'à travers une intense coopération entre les acteurs multilatéraux, régionaux et nationaux. Je souhaite que nous agissions ensemble en mettant à profit le savoir-faire et la légitimité politique des dirigeants africains et en s'appuyant sur notre partenariat solide avec l'Union africaine », a déclaré le président français, Emmanuel Macron, dans un communiqué.

La France, premier pays membre de l'Union européenne à envoyer des doses au programme Covax, s'est engagée à partager soixante millions de doses de vaccins contre la covid-19 d'ici à la fin de l'année.

Pour sa part, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a qualifié le don français de « geste fort et bienvenue de solidarité humaine et de coopération politique à un moment où le monde en a le plus besoin ».

Rappelons que lors d'une réunion consacrée à ce sujet avec Emmanuel Macron à Pretoria, en mai dernier, Cyril Ramaphosa avait dénoncé « un apartheid vaccinal » en regrettant que quelques pays reçoivent un nombre « illimité » de vaccins alors qu'un très faible nombre d'Africains est protégé.