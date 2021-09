Gabon: ONG Finance Solid - L'éducation financière se poursuit

L'avènement de la pandémie à travers le monde a engendré d'autres crises. Les restrictions imposées par les gouvernants ont ralenti les activités économiques et bien d'autres. Au Gabon, l'Ong Finance Solid présidée par Gwenaëlle Simbi epse Marat-Abyla, de par son Programme d'éducation financière , autre dit, "clinique de mes finances", vise à transmettre des clés de réussite pour sortir du « marasme financier .

Ils étaient nombreux, les participants qui ont pris part à la séance de formation animée par Gwenaëlle Simbi epse Marat-Abyla le 28 Août 2021 dans la commune d'Akanda. Le programme de formation était focaliser sur l"Education Financière dénommé la Clinique de mes finances" dans sa 2ème édition. « Le chemin vers la liberté financière nécessite un véritable accompagnement pour trouver le juste milieu face à plusieurs contraintes dont les pesanteurs culturelles » lance la présidente de Ong Finance Solid.

Dans ses échanges avec les participants, Gwenaëlle Simbi epse Marat-Abyla a fait savoir que l'objectif général visé par ce programme est de transmettre des clés de réussite pour sortir du « marasme financier ».

Les objectifs spécifiques sont :

- Comment multiplier les sources de revenus

- Comment sortir du surendettement

- Comment gérer les priorités

- Comment devenir millionnaire

- Comment réaliser un budget

La Présidente de l'Ong a expliqué que l'intelligence financière est une notion plutôt abstraite et souvent mal comprise par la plupart des gens. Cela est dû principalement au fait que la majorité des gens ont déjà beaucoup de mal à définir clairement ce qu'est l'intelligence. Donc pour bien comprendre ce qu'est l'intelligence financière, il faut déjà commencer par comprendre ce qu'est l'intelligence.

Au plus clair ,elle définit l'intelligence comme le moyen dont l'humanité a été dotée par l'évolution darwinienne pour survivre dans un environnement sauvage. Elle a été décrite comme une faculté d'adaptation (capacité d'agir de manière adaptée aux situations) et peut être également perçue comme la capacité à traiter l'information pour atteindre un objectif.

Plus loin, elle précise que la réussite scolaire, le nombre d'années d'études ou encore le résultat d'un test de QI (Quotient Intellectuel) ne déterminent en rien l'intelligence d'une personne. La plupart des gens font cet amalgame.

Premièrement parce que le système éducatif traditionnel ne reconnaît que deux formes d'intelligence (linguistique et logico-mathématique).

Deuxièmement parce que les gens intelligents ne font pas forcément de longues études ; Bill Gates en est la preuve. Troisièmement parce que les tests de QI se limitent à mesurer l'efficacité d'une personne sur uniquement trois formes d'intelligence (linguistique, logico-mathématique et spatiale). « Plus que jamais nous avons besoin de prendre conscience que les paradigmes ont changé et que nous devons trouver des pistes de solutions concrètes pour arrêter de dépendre financièrement des autres » Lynda Mabicka Participante

La rencontre a dû refuser du monde pour pouvoir respecter les quotas-COVID.

La preuve que beaucoup sont dans le besoin et veulent davantage être édifier sur la maitrise et la domestication de leurs finances. Les participants ont apprécié ce rendez-vous du donner et du recevoir à sa juste valeur. Ils en demandent encore et attendent d'autres rencontres.