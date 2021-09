Cote d'Ivoire: Lutte contre la Covid-19 - L'Oms et l'ambassade d'Allemagne offrent un million de masques au gouvernement ivoirien

Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, a réceptionné un don d'équipements et fournitures techniques dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

L'Organisation mondiale de la santé (Oms), à travers l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire, a remis des équipements et fournitures techniques au gouvernement ivoirien.

Lors de la cérémonie de remise de ce don, qui a eu lieu, le lundi 30 août, dans les locaux de la Nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire (Npsp-CI), le représentant de l'Oms en Côte d'Ivoire, Dr Jean-Marie Vianny Yaméogo, a confié que cet appui d'une valeur de 300 millions de FCfa est composé d'un million de masques faciaux, sept unités de ventilateurs, 125 téléphones Androïd, 125 mégaphones et 2500 chaises destinés aux 125 comités de veille répartis dans les six régions sanitaires prioritaires.

Selon lui, les chiffres et faits au niveau mondial et africain liés à la recrudescence et la virulence de la pandémie depuis la fin de l'année 2020 et le début 2021 invitent à plus de vigilance et d'engagement.

« Au moment où plusieurs pays de la sous-région enregistrent une résurgence de la maladie à Covid-19 avec l'apparition de variants du Sras-cov2 plus virulents, nous devons redoubler de vigilance en renforçant la surveillance à tous les niveaux. La situation épidémiologique nationale de la Covid-19 nous demande plus de mobilisation, car marquée par une augmentation significative du nombre de cas et de décès enregistrés au cours des cinq dernières semaines », a-t-il exhorté. Assurant que l'Oms et ses partenaires restent solidaires aux initiatives de l'État de Côte d'Ivoire.

Des doses de vaccins vont être livrées dans les prochains jours

Tout en saluant le geste des donateurs, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, a rappelé le rôle prépondérant que l'Allemagne a joué en 2020 dans l'approvisionnement des établissements sanitaires en équipements de protection pour lutter contre la Covid-19.

Au représentant résident de l'Oms, le ministre a traduit sa gratitude pour le constant appui de leur bureau à l'ensemble du système de santé ivoirien. « Cet important lot est si nécessaire surtout en ce moment où nous connaissons la 3ème vague avec des contaminations records et assistons au niveau de la population à un relâchement, nous en avons besoin pour continuer la lutte. Depuis quelques semaines, la Côte d'Ivoire fait face à une 3ème vague de la pandémie à coronavirus. Cela est marqué par une létalité un peu plus élevée que les deux premières et nous montrent à quel point la vaccination contre cette maladie est importante. Tout le monde doit se mobiliser pour que nous puissions faire vacciner nos concitoyens », a-t-il encouragé.

Non sans rappeler que ceux qui font la forme grave de la Covid et ceux qui en décèdent sont ceux qui malheureusement n'ont pas eu cette chance d'être vaccinés. « Grâce au leadership du Président de la République, Alassane Ouattara, nous avons pu acquérir d'importantes quantités de vaccins. D'autres doses vont être livrées dans les prochains jours. J'invite l'ensemble des Ivoiriens et tous ceux qui vivent sur le territoire à investir les sites dédiés à la vaccination afin de recevoir les doses de vaccin qui vont les protéger contre cette maladie », a insisté le ministre ivoirien de la Santé.