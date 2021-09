Togo: La Dynamique Mgr Kpodzro s'insurge contre la condamnation de Paul Missiagbéto

La Dynamique Mgr Kpodzro (DMK), principal soutien d'Agbéyomé Kodjo à la présidentielle de février 2020, dénonce la condamnation du conseiller spécial de son candidat. Paul Missiagbéto a été arrêté en mai dernier. Après 18 jours de garde à vue au Service central des recherches et d'investigations criminelles, il a été jugé et condamné le 30 juin pour menace, injures et troubles à l'ordre public. La peine de 48 mois de prison assortie de 24 mois de sursis a été confirmée vendredi dernier.

Paul Missiagbéto a été interpellé, selon le Collectif des associations contre l'impunité au Togo (Cacit), par des agents en civil dans la rue et conduit au Service central des renseignements et d'investigations criminelles de la gendarmerie avant d'être présenté au juge. Une interpellation que Me Claude Amégan, président du Cacit, dénonce : « M. Missiagbéto, après son arrestation, on l'a conduit menotté à son domicile, alors même qu'il avait des enfants mineurs. Nous devons avoir une autre façon de faire les choses. » Cette façon d'interpeler devient régulière et inquiétante, s'insurge le président du Cacit.

Paul Missiagbéto est condamné à 48 mois de prison assortis de 24 mois de sursis. C'est un verdict incompréhensible, affirme son avocat Me Darius Atsoo, dans une procédure qui aurait dû être annulée pour les nombreuses irrégularités. « En tout cas, notre client nous a demandé de faire appel de ce jugement, c'est chose faite. Nous espérons que les juges en cour d'appel balaieront ce verdict. Nous espérons qu'il le feront avec audace, indépendance et impartialité. »

La DMK s'indigne de cette décision du tribunal car, estime-t-elle, il s'agit ni plus ni moins de l'embastillement d'un innocent sans raison qui constituerait un épouvantail pour ceux qui sont hostiles au respect du droit, des principes démocratiques et de la vérité des urnes.