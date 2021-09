Sénégal/Togo: Paulo Duarte, la "recrue" phare des Eperviers pour un nouvel envol

Dakar — Paulo Duarte, le sélectionneur du Togo, ne sera que sur le banc de son équipe, mais il sera un redoutable adversaire de l'équipe nationale du Sénégal qui l'avait privé de la Coupe du monde 2018, alors qu'il dirigeait les Etalons du Burkina Faso.

Une élimination qu'il a encore en travers de la gorge avec notamment la décision de la Fifa de faire rejouer la rencontre Afrique du Sud-Sénégal, après "de graves soupçons de corruption sur l'arbitre du match qui ont impacté le résultat" de ce match.

Le technicien portugais, alors en perte de vitesse après des débuts loués lors de son premier magistère à la tête des Etalons, n'a finalement pas réussi à garder son poste.

Il a surtout échoué à qualifier cette sélection à une compétition phare du football, la Coupe du monde, après la 3-ème place des Etalons à la CAN 2017.

Pire, après avoir échoué à qualifier les Etalons à Russie 2018, il a touché le fond en ratant la qualification à la CAN 2019.

A 52 ans, le technicien portugais qui va diriger avec le Togo sa 3-ème sélection africaine, après celles du Burkina Faso et du Gabon, viendra le couteau entre les dents contre une sélection qui l'a privé de reconnaissance.

Surtout qu'un succès peut lui permettre un nouveau rebond et l'ouverture de nouveaux horizons sur un marché africain des techniciens de plus en plus concurrentiel.

Le challenge qui lui a été offert par la Fédération togolaise de football, est tombé donc à pic pour la suite de sa carrière et pour le devenir du football togolais, qui n'a pas réussi à se qualifier pour la prochaine CAN, la deuxième phase finale d'affilée à laquelle il sera absent.

Et c'est pourquoi, malgré le statut de favori des Lions dans ce groupe devant les autres adversaires dont les Eperviers, le technicien portugais ne voudra rien lâcher, lui qui est devenu le premier motivateur de ses troupes.

S'il s'est gardé de promettre la lune aux supporters togolais lors de sa première conférence de presse le 14 août dernier, il a refusé tout esprit défaitiste contre le Sénégal, d'autant qu'il avait contraint les Lions à deux nuls (0-0 à Dakar et 2-2 à Ouagadougou) lors des éliminatoires du Mondial 2018.

La rencontre du 1-er septembre devient ainsi l'occasion rêvée pour Paulo Duarte de chercher la lumière après des périodes troubles conclus récemment par un départ du banc du Primeiro Agosto d'Angola.

S'il avait décidé de quitter le banc de ce club en signant avec les Eperviers, il reste constant que le résultat recherché était le titre avec ce club phare du football africain.

Après des débuts brillants au Portugal, Duarte avait tapé dans l'œil des dirigeants de la Fédération du Burkina Faso qui l'avaient nommé sélectionneur national une première fois en 2007.

Grâce à ses bons résultats, ce technicien présenté comme "l'élève de José Mourinho", va cumuler ses fonctions de sélectionneur avec celui d'entraîneur du Mans, alors dans l'élite française.

Une expérience qui va tourner court à cause des mauvais résultats du club français, mais Duarte avait toujours la cote sur le continent et ira de clubs (Club sportif sfaxien de Tunisie) en sélections (Burkina Faso et Gabon).

Cependant, les résultats ne sont plus à la hauteur des espoirs placés en lui, et le technicien portugais semblait avoir perdu de sa superbe jusqu'à ce challenge que lui a offert la Fédération togolaise de football qui venait de subir une deuxième élimination d'affilée de la CAN.

Après avoir touché le fond avec Claude Le Roy, les Eperviers cherchent en Duarte ce baroudeur pouvant leur permettre de recoller à la locomotive du football continental.

Ils vont tenter de relever ce challenge avec des rêves pleins la tête comme quand à la surprise générale, ils s'étaient qualifiés à la coupe du monde 2006 aux dépens du Sénégal, du Mali et de la Zambie.

Et pour cela, la Fédération de football et le ministère togolais des sports ne ménagent aucun effort et ont appelé vendredi dernier à l'organisation d'"une journée de prières pour le football togolais".