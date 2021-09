Sénégal: Transports Aériens - L'ouverture de la liaison Dakar/New-York/Washington réitérée

Le ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Alioune Sarr, a présidé, ce mardi 31 août 2021, la traditionnelle réunion de coordination de son département dans la salle de réunion d'Aibd. Deux points ont été inscrits à l'ordre du jour : le suivi de la mise en œuvre de la stratégie hub aérien et touristique 2021-2025 et de l'examen du dispositif mis en place en prélude à l'ouverture de la liaison aérienne Dakar/ Baltimore/Washington.

Selon un compte rendu envoyé par les services du ministère, Alioune Sarr a rappelé les orientations définies par le président de la République, Son Excellence Macky Sall, lors de son message à la nation du 31 Décembre 2021, et lors de son discours introductif du conseil présidentiel sur la stratégie Hub aérien et touristique 2021-2025, tenu le 23 avril 2021. Ainsi, faisant le bilan de 5 mois de mise en œuvre du plan stratégique Hub Aérien 2021-2025, le ministre du Tourisme et des Transports aériens a noté avec satisfaction les avancées, dans la mise en œuvre de la vision du Chef de l'Etat. A ce titre, il a félicité le DG de l'Aibd SA, Doudou KA et son équipe, pour le travail appréciable qui a été réalisé, tout en les exhortant à maintenir le cap.

Sur les préparatifs de l'ouverture de la liaison aériennes Dakar/New-York/ Washington, le ministre Alioune Sarr, après avoir suivi l'exposé de Ibrahima Kane le DG de Air Sénégal sur l'état des préparatifs, s'est félicité de la bonne organisation de cet évènement et a engagé tous les services du département concernés à poursuivre les efforts pour la réussite totale de cette opération.

Le ministre insiste sur l'ouverture de la liaison Dakar/New-York/Washington, le 02 septembre 2021 avec deux vols A330 néo par semaine consacre la dynamique déjà enclenchée pour faire d'Air Sénégal une compagnie africaine crédible. Elle s'appuiera sur le Hub aérien et touristique autour de l'Aibd et du Programme de Reconstructions des Aéroports du Sénégal (PRAS) qui vise à favoriser le renforcement du maillage du territoire national en termes d'infrastructures aéroportuaires qui vont participer au désenclavement des régions les plus reculées pour une exploitation optimale de leurs potentialités économiques et touristiques, rapporte le texte. L'objectif final qui colle à la vision du chef de l'Etat étant de faire de notre pays, un pôle de convergence du trafic aérien sous régional et intercontinental.