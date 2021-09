Cote d'Ivoire: Rentrée Académique 2021-2022 - Une « Foire de l'Uniforme scolaire » voit le jour

Une grande première en Côte d'Ivoire. Les stylistes et modélistes ivoiriens ont décidé de conjuguer leurs efforts pour offrir aux élèves et étudiants les plus belles tenues scolaires à moindre coût. À cet effet, une foire de l'uniforme scolaire se tiendra du vendredi 03 au dimanche 05 septembre 2021 à l'esplanade Kohra terrain Matou sis à Cocody les 2Plateaux mobile.

Initié par un réseau de stylistes émérites dénommé « Les bons ateliers » cette foire a pour objectif d'aider les familles modestes, et défavorisées, en leur permettant d'obtenir des vêtements scolaires de qualité et à bas prix. C'est ce qu'a expliqué Roger Bango, président dudit réseau au cours d'une conférence de presse, le lundi 30 août 2021 à Cocody. Selon lui « cela contribuera à relever le taux de scolarisation en Côte d'Ivoire ».

En outre Roger Bango, spécialiste de la haute couture a soutenu que cette innovation vise à contribuer également à l'auto-suffisance en tenue scolaire en Côte d'ivoire, à promouvoir le marché des uniformes scolaires auprès des acteurs de la mode et assimilé, à faire la promotion des petites et moyennes entreprises du secteur textile dans l'univers de l'uniforme scolaire, et surtout inciter les acteurs locaux du secteur à s'approprier ce marché encore inexploité. Tout en invitant les parents d'élèves, et les étudiants à ce tout premier rendez-vous de la mode scolaire, ce médaillé d'honneur du travail en 2020, a fait savoir que l'activité sera meublée par des échanges, des expositions d'une cinquantaine de stands, avec des uniformes exceptionnels mêlées à des tissus de la culture ivoirienne et accessoires scolaire sans oublier le défilé avec la participation de plusieurs acteurs de la filière textiles.

Madame Kouassi Blé, s'est au nom du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, réjouie de cette belle initiative qui permettra de faire la promotion de la consommation des produits locaux auprès de la population. Présent également à ce dit lancement, le ministère de la promotion des Pme, de l'Artisanat, et de la Transformation du Secteur Informel a dit apporter son appui à cette belle innovation.