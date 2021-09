Cote d'Ivoire: Atelier de formation d'Internews - Comment rendre les journalistes ivoiriens « sensibles aux questions liées au handicap »

Une trentaine de journalistes ivoiriens participent, depuis ce mardi 31 août 2021, et ce jusqu'au 3 septembre 2021, à Abidjan-Plateau, à un atelier de formation pour une « meilleure couverture des questions liées au handicap dans les médias ».

Organisé par Internews, cet atelier vise à rendre les journalistes ivoiriens sensibles aux questions liées aux handicap. Pour la formatrice Jakie Njagi Lidubwii, ce projet concerne également le Liberia, la République démocratique du Congo, la Tanzanie tout comme la Côte d'Ivoire. Il s'agira à la longue de soutenir les journalistes tout en leur facilitant le traitement des sujets relatifs aux personnes en situation de handicap. Ce programme qui se déroule ainsi dans quatre pays, devrait permettre d'apprendre davantage sur ces personnes. Ce projet, dira-t-elle, concerne tout ce que nous pouvons mettre en place pour changer le regard sur les personnes en situation de handicap.

A la suite de cette formation, il est attendu des journalistes formés une plus grande implication et des productions de ces derniers pour la cause de ces personnes. Dans la compréhension du handicap, elle a relevé que cela est liée à la pauvreté. « En Afrique, ce sont 60 à 80 millions de personnes en situation de handicap », a-t-elle relevé. Et d'ajouter : « En Afrique, nous avons un taux élevé de personnes en situation de handicap parce que le handicap va au même rythme que le taux de pauvreté ». Selon Jakie Njagi Lidubwii, les médias ont le pouvoir de mettre fin à la mutilation des personnes en situation de handicap comme les albinos. C'est d'ailleurs pourquoi, les journalistes en formation ont été invités à mettre en avant les aspects positifs de cette communauté. Et ce, à travers des productions positives et surtout des articles revalorisant sur les personnes en situation de handicap.

Dans le reportage sur le handicap, Mme Kaneza Evelyne d'Internews entretenant les participants de l'atelier a demandé aux journalistes d'éviter de désigner une personne handicapée par son seul handicap. « Lorsque vous écrivez ou parlez de personnes handicapées, choisissez des mots descriptifs et présentez-les sous un jour positif. Ne dites pas qu'un est un "post-polio" ou un "épileptique". Parlez plutôt avec un "langage centré sur la personne" », a-t-elle conseillé. Mieux, elle a indiqué que dire « une personne épileptique » plutôt que « un épileptique » de quelqu'un qui a un syndrome post-polio, d'une infirmité motrice cérébrale ou d'une épilepsie. « N'utilisez pas "handicapé" comme substantif car il implique un état de séparation. Les handicapés ne sont pas un groupe à part du reste de la société », a-t-elle préconisé.

A noter que cette formation vise à changer la narration sur les personnes en situation de handicap. Tout en amplifiant les voix des personnes handicapées. Et ce, à travers une meilleure couverture médiatique sur les questions liées aux personnes handicapées.