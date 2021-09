Sénégal: La Croix-Rouge et l'association des juristes sénégalais signent "un protocole d'accord"

Dakar — La Croix-Rouge sénégalaise et l'Association des juristes sénégalaises (AJS) annoncent avoir signé lundi un protocole d'accord visant à promouvoir les droits fondamentaux des personnes vulnérables, notamment ceux des femmes et des filles, a appris l'APS.

"Les deux organisations humanitaires développent depuis mars 2016 un +projet de contribution à la vulgarisation et à la protection des droits des femmes dans les régions de Dakar, Thiès, Diourbel et Louga+, en collaboration avec la Croix-Rouge espagnole et sous financement de plusieurs communes d'Espagne", rappelle le texte.

Ce projet développé depuis mars 2016 dans les régions de Dakar, Thiès, Diourbel et Louga devrait permettre de fournir une assistance juridique et judiciaire aux populations, surtout celles en situation de vulnérabilité, à travers la mise à disposition de l'information et l'accompagnement des justiciables, explique-t-il, citant la présidente de l'Association des femmes juristes Aby Diallo.

Selon la présidente de l'AJS, ce protocole d'accord vise également "un renforcement des capacités des femmes élues, des relais communautaires, des volontaires de la Croix-Rouge, en leadership transformationnel, en technique de plaidoyer", entre autres.

Ce projet est le fruit d'un "partenariat très fécond qui unit nos deux organisations nationales et la Croix-Rouge espagnole, qui avait suscité aussi la visite de travail de la Reine d'Espagne, Doña Letizia au Comité national de la Croix-Rouge sénégalaise, en décembre 2017, a pour sa part expliqué la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise, Bafou Ba.

